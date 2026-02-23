「シャッフルアイランド」伊藤桃々、ミニスカセットアップで美脚スラリ「ほっぺたに少しヒアル入れて」美容メンテも報告「透明感すごい」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/23】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が2月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露するとともに、美容メンテナンスについて明かし、反響を呼んでいる。
【写真】26歳全顔整形モデル「異次元スタイル」ミニスカから美脚スラリ
伊藤は「春ツイード 可愛いっっっ 昨日から暖かくてアウター着てない」とつづり、カフェ風の可愛らしいスポットを背景にした写真を投稿。スラリと伸びる脚が際立つミニスカートのツイード素材セットアップに白いスニーカーを合わせたコーディネートで、春らしい装いを披露している。
また「ほっぺたに少しヒアル入れてメンテナンスしたらいい感じ 痩せるとコケが気になるからこれからは細かいメンテナンスもがんばていきます」（※原文ママ）と美容クリニックでヒアルロン酸を入れたことも報告している。
この投稿には「さらに可愛くなってる」「透明感すごい」「春コーデ似合いすぎ」「脚美しすぎる」「異次元スタイル」などの反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳全顔整形モデル「異次元スタイル」ミニスカから美脚スラリ
◆伊藤桃々、春ツイード×ミニスカコーデ披露
伊藤は「春ツイード 可愛いっっっ 昨日から暖かくてアウター着てない」とつづり、カフェ風の可愛らしいスポットを背景にした写真を投稿。スラリと伸びる脚が際立つミニスカートのツイード素材セットアップに白いスニーカーを合わせたコーディネートで、春らしい装いを披露している。
◆伊藤桃々の投稿に反響
この投稿には「さらに可愛くなってる」「透明感すごい」「春コーデ似合いすぎ」「脚美しすぎる」「異次元スタイル」などの反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】