通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．６％に再び上昇 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．６％に再び上昇

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.62 6.02 8.62 7.23

1MO 9.98 6.15 8.85 7.34

3MO 9.80 6.27 8.91 7.51

6MO 9.70 6.52 8.93 7.71

9MO 9.69 6.79 8.97 7.86

1YR 9.59 6.93 8.98 7.94





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.91 9.70 7.90

1MO 9.27 9.84 8.05

3MO 9.46 9.75 7.96

6MO 9.60 9.81 8.10

9MO 9.65 9.90 8.22

1YR 9.63 9.88 8.26

東京時間16:32現在 参考値



ドル円１週間は９．６％近辺に再び上昇している。１カ月以降、１年までの水準はほぼ横並びになっている。期近の強い変動リスクは織り込まれていないものの、１週間は下げ渋り。トランプ関税をめぐる新たな動きやイランをめぐる米国の軍事行動に対する一定の不透明感がある状況だ。

