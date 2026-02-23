フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、子供関連の資格を取得したことを報告した。

「去年、子供心理カウンセラーとチャイルド心理カウンセラーの資格を取得しました」と書き出し、「講座修了証」を手にほほ笑むショットを投稿。

「赤ちゃんが産まれたらなかなか難しくなるのが、自分時間を持つこと。長男の時にそれを痛感する日々だったので、気になっていることは妊婦期間に全部やっておこう！と思い、ずっと勉強してみたかった、子ども心理学の講座を受講して、何とか出産前に取得することができました」と資格取得の理由を説明した。

杉崎アナは2015年に結婚し、16年5月に第1子男児、25年8月に第2子男児を出産した。「自分の子育てにも役立っているし、これからの仕事にも繋がっていくといいなと思う」とつづり、「大人になってから、勉強が楽しくなりました これからも学び続けていきたい」と意欲を明かした。

フォロワーからは「お母さんしながら資格の勉強するってすごすぎます」「向上心凄いですね〜。さすが国立大学出身の超努力家です」「忙しいのにスゴイですね！きっと大きなチカラになりますよ」などのコメントが届いている。