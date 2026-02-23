小学生の夢を募集し、その挑戦を応援しようというプロジェクトが、2月23日、徳島市で行われました。



小学生の夢は、パティシエの国際大会で世界一に輝いた柴田勇作シェフと野菜を使ったスイーツづくり、一体どんなスイーツが完成したんでしょうか？



「うずっ子夢のたねプロジェクト」は、子どもたちの夢を募集・応援し、チャレンジのきっかけにしてもらおうと、鳴門市が今年度から始めました。





市内の小学生10組から応募があり、このうち杉本杏さんと小綿三空さんの「農業の生産者とパティシエになって、すてきなお菓子を作りたい」という夢が選ばれました。2人は23日、パティシエの世界大会で優勝した柴田勇作シェフにスイーツづくりを教わりました。材料は、杉本さんの家で生産している鳴門金時と大根です。（柴田シェフ）「大根のグラニテというお菓子をつくっていくんだけど、要は大根をシャーベット状にして、それに冬ということもあって、徳島のユズと掛け合わせたデザートにしようかなって」イチョウ切りにしたあと、15分ほど煮て柔らかくなった大根をハンドブレンダーで崩していきます。（柴田シェフ）「こういう風にどんどんどん見える？ちょっとずつほら、つぶれてきて、鳴門の渦と一緒で刃が回っているから、刃を動かさなくても巻き込まれてくる真ん中に」「そうしたら、お家にあるお盆みたいなものに薄く広げて、冷凍庫で固めていきます」「おじさんはプロなんで、ボウルに一滴も残さないようにきれいにとるのが大事。素材を無駄にしない」ユズの果汁に海藻由来の凝固剤「アガー」を使って、ユズのゼリーを作っていきます。（柴田シェフ）「ここは手早くシャカシャカと混ぜないとダマになっていくので、入れていくよ、粉はあてなくて大丈夫。液体のところだけまずあけておいて、急いでもっとはやくもっとはやく」さらに鳴門金時をふんだんに使ったケーキを作っていきます。（柴田シェフ）「ここ（手首）は固定固定したまま、まっすぐ歯が水平になるように力はほとんど入っていない。包丁の力だけでスイスイ前後に動かしたら勝手に進んで行くので、大きく前後ろに、そしたら勝手に歯が進んで行くから切れて」「最後まで、前後ろ前後ろ、ほらびっくり、全然違うでしょ。同じように切れたでしょ、シェフと」（柴田シェフ）「ここが柔らかいクリームだと、あとあときれいにスパッと切れないので、僕はしっかり（クリーム）を立てちゃいます」スポンジに生クリームをのせて均等に広げていく、これもプロの技です。1層目には、鳴門金時をバニラビーンズで煮たコンポートをのせていきます。（柴田さん）「食べたい分だけのせていいよ、食べたい分だけ」そして2層目に、は鳴門金時のペーストを絞っていきます。（柴田さん）「これは鳴門金時を焼き芋の状態から皮を取って」「鳴門なんでね、なんでもグルグルしちゃうから、今日は鳴門にちなんで、なんでもグルグル美味しそうだね。これだけでも美味しそうだよね、すでに」「きょう作って柔らかいけどいけると思う」家族がつくった野菜がどんなケーキに変身したのか、興味津々です。世界一のパティシエ・柴田シェフとともに作り上げた鳴門金時のショートケーキ。そしてユズのゼリーに、隠し味にハチミツを使った大根のシャーベットを添えたデザート。スイーツ2品が完成しました。（杉本 杏さん（小5））「（スイーツづくりを）何もっやたことなかったので、初めてでこんなに出来て、めっちゃ嬉しかったです」大根と鳴門金時のスイーツを家族に食べてもらいます。（杉本さんの祖母・みどりさん）「大根の風味もありますけど、なんなんだろう、本当に美味しい」（小綿さんの母・明子さん）「お芋の味がすごくして、ケーキもしっとりしてて美味しいです。やっぱり全然違います。プロの方とつくると」「どう？ねえね作ったんやってこのケーキ」（柴田シェフ）「自分の家業が農家で、大根とかお野菜を作っていて、こういう出来上がりまで、まず体験することってあんまりないと思う」「元々オープンキッチンなのも、子どもたちに僕たちの作業を見てもらって、少しでもパティシエになりたい子とかに興味をもってももらえるような場所になればいいと思って作っているので、きょうはその第一歩としてよかったと思う」世界一のパティシエに教えてもらったスイーツが持つ可能性。実現した夢が、また次の夢に繋がりそうです。