◇オープン戦 阪神2―5日本ハム（2026年2月23日 名護）

今春沖縄でのラストゲームはオープン戦初黒星となったが、ラグズデール、モレッタの新外国人投手が、それぞれオープン戦初登板を果たし、戦力として計算ができる投球を展開した。右の先発候補ラグズデールは2回1安打1失点。右の中継ぎ要員のモレッタは5番手で登板し1回1安打無失点だった。

藤川監督は「ラグズデールはまだもう少し（2軍の）教育リーグの方で投げていこうと思っている。モレッタは出力上げていた。150まで。順調かな」と開幕までに仕上げるプランをイメージした。

また2番手で高卒2年目でキャンプ宜野座スタートだった今朝丸を起用し、打者4人に対して完全投球。昨年2冠のレイエスもカーブで空振り三振に仕留めた内容について藤川監督は「本当は1イニングで終わりだったけど、レイエスだし、もうひとつ挑戦して、覚えてほしかった。相手の達が5年目だし、進み具合ではひとつのモデルになるかもしれない。いい4つのアウトだった」と2年目の成長につながる登板になることを期待した。