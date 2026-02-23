映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』山崎賢人のド迫力アクション映像＆場面カットが公開
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）のメイキング映像が23日、公開された。
【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』山崎賢人のド迫力アクション映像
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
出演は、山崎をはじめ、山田杏奈。その他、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら。
山崎が映画第1弾〜連続ドラマ、今作と向き合ってきたのは、日露戦争でめざましい武功をあげ、“不死身の杉元”と呼ばれる元兵士の杉元佐一。『キングダム』シリーズ、『今際の国のアリス』シリーズなどで多数のアクションを披露してきた山崎だが、本シリーズでもさらにそれを更新していくような圧巻のアクションシーンを多数披露してきた。
解禁となったメイキング映像は、“不死身の杉元”のアクションが満載。二階堂との息の合った息もつかせぬアクションシーンや、盲目のガンマン・都丹庵士との壮絶バトル、監獄内での700人の囚人が襲い掛かる大混戦バトルシーン。そんなド迫力シーンの裏側にカメラが迫り、山崎のこん身のアクションを収めた映像となっている。
そして、アクションがひときわ映える場面写真も同時公開。杉元・鶴見・土方の網走監獄で繰り広げられるド派手なバトルを切り取ったカットの数々は、それぞれの鬼気迫る表情と躍動感あふれる瞬間を捉えている。
