タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。そのおいしさに衝撃を受けたチェーン店のグルメを明かした。

21日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい 第2弾」（後7・54）で、福岡県・北九州発祥のうどんチェーン店「資さんうどん」を訪れた上沼。2023年に大阪へ進出した同店で、「半端なくだしがおいしい。大阪のおだしがおいしいお店を巡ってますけど、ここのほうがおいしいな」と飲み干し、追加で注文していた。

この日は番組リスナーからの反響を受け、上沼は「だいたい私、だしは絶対大阪って思ってたからショックやったわ。北九州やねんな」とロケでの体験を回想。「本当においしゅうございましたね」と振り返った。

そして「おだしやねんな、うどんって」と持論を展開。「讃岐のコシのあるもの好きだし、九州の柔いのも好き。大阪のも好きです。麺は全部好きです、うどんは。きしめんもみんな好き。問題はだし」と力説し、「おいしい。ここはホントにおいしいなと思いました」と語っていた。