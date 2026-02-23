LUNA SEA真矢さんプロデュース・ラーメン店「天雷軒」が追悼「変わらぬ味と姿勢で走り続けてまいります」
ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSで発表された。訃報を受け真矢さんがプロデュースするラーメン店「天雷軒」がインスタグラムを更新。故人を追悼した。
【写真】「変わらぬ味と姿勢で走り続けて」プロデューサー真矢さんを追悼した天雷軒
「『人を笑顔にしたい』という真矢さんの熱い想いから、天雷軒は始まりました。そして、創業時に自信を持って完成させた天雷軒の看板である『琥珀醤油ラーメン』をずっと愛してくれていました。常にスタッフにも優しい笑顔で接してくださり、応援してくださり、楽しいお話でお店の空気を和ませてくださるお人柄に、皆が心から惚れていました」と回想。
「真矢さんからの一言一言が、私たちにとって大きな支えでした」とつづり「真矢さんが託してくださった想いを引き継ぎ、これからも一杯一杯に心を込めて、変わらぬ味と姿勢で走り続けてまいります。心よりご冥福をお祈り申し上げます」としのんだ。
