日本だけでなく世界で活躍する7人組アーティストグループ「XG」のプロデューサーの男がコカインを所持したとして、警視庁に逮捕されました。

記者

「自宅から酒井容疑者が出てきました。カバンを持って車に乗り込みました。これからライブの現場に行くのでしょうか」

去年10月、雨が降る中、足早に車に乗り込んだのは、7人組アーティストグループ「XG」のプロデューサーで「SIMON」などとして活動する、酒井じゅんほ容疑者（39）です。きょう未明、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されました。

捜査関係者によりますと、酒井容疑者はきょう午前0時半ごろ、愛知県内のホテルの一室でコカインを所持した疑いがもたれています。

「XG」プロデューサー 酒井容疑者

「全世界に見たことのないパフォーマンス、ビジュアルを見せつけるというところを戦略の一番大きなコアとして持っていた」

去年、「XG」のプロデュースについて、こう語っていた酒井容疑者。

「XG」は2022年にデビューし、全米ビルボードチャートの部門で日本人アーティストとして初の1位を獲得するなど、日本だけでなく世界でも注目を集める人気グループです。

匿名の通報

「酒井容疑者らがコカインや大麻を使用している」

警視庁は、去年3月に匿名の通報があり、内偵捜査を進めていたといいます。

「XG」は現在、ワールドツアーを開催中で、酒井容疑者は、きのうは名古屋市で開かれていたコンサートに参加していたといいます。

捜査関係者によると、酒井容疑者は「エイベックス」の2人の社員を含む3人の男とともに愛知県内の宿泊先のホテルの一室に集合していて、警視庁の捜査員が捜索したところ、その部屋のテーブルからコカインが入った4つの袋と乾燥大麻が入った1つの袋が見つかったということです。

警視庁は「エイベックス」の2人の社員ら3人の男も同じ容疑で現行犯逮捕しましたが、4人の認否を明らかにしていません。警視庁はコカインの入手ルートなどを捜査しています。