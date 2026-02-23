「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎 ソフトバンク４−０侍ジャパン」（２３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンは２安打零敗。打線は初回、２四死球で１死一、二塁の好機としたが、４番の佐藤輝が空振り三振、５番の森下は三ゴロに倒れた。佐藤輝はこの打席でピッチクロック違反をとられた。六回にサポートメンバーの中山が放った左前打だけに抑えられていたが、九回２死一塁で森下が左翼左へ二塁打。２死二、三塁としたが後続が倒れた。

前日の試合では１６安打１３得点と打線が爆発したが、この日は一転。試合後、井端監督は「まったくタイミングが合っていないわけではないので、心配はしてない。スイング自体はしっかり振れているので、たまたま結果が出なかったということかなと思う」と振り返った。この日のソフトバンク投手陣は力強い速球を投げるタイプが多かった。指揮官は「本当に高めのストレートは力があったんかなと思いますし。メジャーの審判の方も、若干、高めも取るというところ。その対策はこれからしていかないといけないと思います」と話した。