「ドラマみたい」 深田恭子、父親との2ショットが素敵すぎる！ 父親の職業も明かし話題に
女優の深田恭子が22日までにインスタグラムを更新。父親との2ショットを披露すると、ファンから「ドラマみたい」「とっても素敵」といった反響が寄せられた。
【写真】「ドラマみたい」 深田恭子、父親との相合傘2ショット
深田は21日に放送された『痛快！明石家電視台』（MBS／毎週土曜15時）の35周年スペシャルに出演。デビューのきっかけについて、父親が都庁の広報課に勤務しており、ロケについて行った際、ホリプロの担当者にスカウトされたことをトークの中で明かしていた。父親は現在は退職しているというが、今でも腕を組んで歩くほど仲が良いと話していた。
そんな彼女が投稿したのは、番組の中でも披露されていた父親との2ショット。写真には、相合傘をしながら銀座の街を歩く深田と父親の後ろ姿が収められている。
投稿の中で深田は父親との仲について「今だに腕を組んで歩いたりする仲良しなのです！」とつづり「＃私はずっとパパっ子です」とハッシュタグを添えた。
深田と父親の2ショットに、ファンからは「深キョン＆パパ絵になる ドラマみたい」「お父様とのツーショット良きお写真ですね」「お父様とのお時間、距離感とっても素敵」などの声が集まっている。
■深田恭子（ふかだ きょうこ）
1982年11月2日生まれ。東京都出身。1996年、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRLオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。1998年放送の金城武主演のドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）に出演し脚光を浴びる。以降、大河ドラマ『平清盛』、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、劇場版も製作された『ルパンの娘』シリーズ（フジテレビ系）といった話題作に出演。2025年はドラマ『初恋DOGs』（TBS系）に出演した。
引用：「深田恭子」インスタグラム（@kyokofukada_official）
