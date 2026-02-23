お笑い芸人のチャンス大城が亡くなった「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。

２３日に自身のインスタグラムで「ＬＵＮＡＳＥＡは僕が高校１年生の時にインディーズで出したアルバムのＰＲＥＣＩＯＵＳという曲に衝撃をうけた以来ずっと大好きで」とファンになったきっかけを語った。続けて「何年か前に真矢さんにニューエラさんの展示会でお会いして写真撮って頂き『いつでもライブに来てね』と言われ」と真矢さんとの思い出を振り返ると、真矢さんとの２ショットをアップ。

最後に「真矢さん ゆっくり休んで下さい ありがとうございました！！！真矢さんのドラム本当に生で観た時に迫力にびっくりした！！」と思いをつづった。

この投稿にファンからは「素敵な写真ありがとう」「心が追いつきません」「最高の笑顔とドラムありがとう」「衝撃と哀しみでいっぱい」「セッションして動画あげて下さい」「胸に響く」などの声が寄せられている。

真矢さんは１７日午後６時１６分に死去した。５６歳だった。昨年９月に脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表していた。バンドの公式サイトで「懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と報告。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行ったという。