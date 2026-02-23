テレビ出演で話題、ボードで意外なところを滑る練習

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が23日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル」に出演した。水面をスノーボードで滑るという村瀬の独特な練習にファンの間で驚きが広がっている。

村瀬は22日に帰国したばかり。番組で話題になったのは、自身のインスタグラムで公開している動画だ。スノーボードで斜面を滑り降り、そのまま水面を滑るように横断して対岸の雪面に上がるというもの。出演者からは「合成じゃないですよね？」と声が上がる中、「合成じゃないですね。やりました。凍ってないです。ほんとに水ですね」と状況を説明。「スピードも大事ですし、体幹力とか。雪と水は全然違うので。水にとられてしまうのでめちゃくちゃ難しいです」と口にした。ファンからは驚きのコメントが殺到した。

「凄い！！何度も観たくなる！！」

「凄い！やばいでしょう！」

「AIかと思った」

「宇宙まで行っちゃいそう」

「万が一、落ちたら、極寒の冷水」

「めちゃくちゃカッコいい！」

他にも深い雪の中を滑るなど、通常の競技環境とは違う場所で滑る練習を積んでいるというが、「1回も失敗したことはありません」とキッパリ。「映像を残したいのがありまして、水の上を走ったことないので頑張りました」と笑顔を見せていた。



（THE ANSWER編集部）