◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」ソフトバンク４―０日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

ＷＢＣで連覇を目指す侍ジャパンがソフトバンクとの壮行試合に臨み、９回が終わって２安打“零封負け”を喫した。前日は７回までに１６安打１３得点を奪った強力打線が一転、この日は沈黙。サポートメンバーとして招集された中山礼都（巨人）の１安打のみで迎えた９回に、森下が２死から左翼線への二塁打を放ち、侍ジャパンとしての“ノーヒットノーラン”は阻止したが、零封負けを喫した。井端弘和監督は「タイミングが完全に合ってないわけではないし、心配はしてない。スイング自体は振れている。たまたま結果が出なかった」と振り返った。

先発投手は侍がサポートメンバーの西武・篠原響投手が務め、ソフトバンクはスチュワート・ジュニア。初回は１死から２番の周東が四球で出塁すると、牧の２球目にすかさず二盗。牧は死球で１死一、二塁とチャンスメイクした。だが４番・佐藤は初球にピッチクロック違反を取られると、空振り三振に倒れ、続く森下は三ゴロに倒れた。

２回までは相手先発スチュワートに無安打２三振に抑えられると、３回は２番手・木村光の前に３者凡退となった。４回は３番から始まる好打順。だが、３番手・東浜の前に３番・牧が中飛、４番・佐藤が二ゴロ、５番・森下が遊ゴロに倒れた。

６回にサポートメンバーの中山が左前へチーム初安打を運んだが、その後は無安打。８回も１死から中山が四球で出塁したが、中村悠が遊ゴロ併殺打に倒れた。

北山（日本ハム）が６回に１死満塁のピンチを招き、内野ゴロの間に１点を失い、先制を許すと、８回にサポートメンバーの佐藤（広島）が秋広に３ランを浴び、ビハインドは４点に。打線はいいところがなく、昨季日本一のソフトバンクに完敗した。２７、２８日は中日との壮行試合（バンテリンドーム）に臨む。