「あんまり人のは締めたくないですよ」

【衝撃】「あんまり人のは締めたくないですよ」解説者も絶句…“他人のふんどし”を締めていた安青錦

初場所14日目の1月24日。NHK大相撲中継で解説を担当した春日野親方は、率直な違和感を口にした。新大関・安青錦(あおにしき)（21）の“まわし”についてだ。



おかみ（左）と安治川親方（右）

◆◆◆

なぜ“師匠のお下がり”を締めていたのか

安青錦はその2日前、トレードマークだった青いまわしを、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）から譲り受けた黒色のものに変えたことが話題となっていた。

「力士が本場所でつけるまわしは『締め込み』と呼ばれ、値段は100万円前後。後援会や支援者から贈られるのが一般的ですが、本場所中に変更するのは異例のこと。しかも、師匠のものとはいえ、要は他人のふんどしです。理由を聞かれた安青錦は『特にない』と、そっけなく語っただけでした」（相撲担当記者）

それでも、安青錦が2場所連続優勝を決めると、不可解な締め込み変更も師弟の美談として報じられた。

「安治川親方は『本人が黒にしたいと言った』、『自分も一緒に戦っている気になる』と上機嫌で話していました」（同前）

だが――。事情を知る角界関係者は舞台裏をこう打ち明けるのだ。

「本当の理由は別にあります。安青錦に青い締め込みを贈呈したタニマチのA氏が、安治川親方夫婦と絶縁したんです」

安青錦をかわいがっていたが…

2019年に現役を引退した安治川親方は、22年暮れに伊勢ヶ濱部屋から独立。翌年、都内に新築の安治川部屋を構えた。

「安治川親方は、伊勢ヶ濱部屋時代に知り合った会社経営者のA氏に支援を頼み込んだ」（同前）

A氏は安治川部屋の後援を快諾。安治川親方を物心両面から支え、部屋の弟子たちにも食事をご馳走したり、小遣いを渡したりして面倒をみたという。その中の1人が、戦禍のウクライナから来日し、瞬く間に安治川部屋の関取第1号になった安青錦だった。

「関取といえば、部屋の稼ぎ頭。A氏は安青錦もかわいがっていたが、おかみが内心それをよく思っていなかったようです」（同前）

親方も頭が上がらない「元グラドルおかみ」

おかみの杉野森絵莉さんは早稲田大学法学部を卒業した資産家令嬢で、在学中にグラビアデビューした異色の経歴の持ち主だ。

「ただ、芸能界では鳴かず飛ばず。12年、出席した日馬富士の横綱昇進パーティで、伊勢ヶ濱部屋の後援会幹部から現役力士だった安美錦を紹介され、翌年に結婚しました。安美錦はおかみにベタ惚れで、頭が上がりません」（伊勢ヶ濱部屋後援会の1人）

早大出のおかみの影響力は絶大で、安治川部屋も早稲田色を強めていく。

「安治川親方もおかみの勧めで21年4月から1年間、早大大学院に学んだ。研究テーマは『相撲部屋におけるおかみさんの役割について』でした。

一昨年、親方とおかみは、早大卒業生団体の稲門会のひとつ、『稲門相撲會』を設立。今年1月には、早大相撲部の川副楓馬くんの安治川部屋入門が決まった。早大卒としては81年ぶりの力士誕生になります」（後援会関係者）

A氏が激怒したきっかけとは？

そんなおかみとA氏は、「もともとウマが合わなかった」と、前出の角界関係者。さらにこう続ける。

「板挟みだった安治川親方も、やがてA氏を遠ざけ始めた。安青錦が初優勝した昨年11月の九州場所では、支度部屋での万歳三唱の場にも千秋楽パーティにもA氏は招かれず。激怒したA氏は安治川部屋と縁を切ったんです。

A氏が贈った青い締め込みはしばらく使われたが、初場所の途中で返却され、安青錦はやむを得ず師匠のお下がりを使うしかなくなった」

独立以来のタニマチをうっちゃる“禁じ手”を繰り出した親方とおかみ。「週刊文春」はA氏に尋ねたが「ノーコメント」と言うのみ。一方の安治川親方を直撃すると、

「あらためて取材を受けますんで、相撲協会を通してください」

安治川親方は後日、書面で回答。安青錦の青い締め込みがすでに安治川部屋にないことを認めつつ、贈り主（A氏）と揉めたかどうかについては「揉め事の趣旨が判然としないので回答できない」とした。

綱取りの前に思わぬ物言いがついてしまった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月19日号）