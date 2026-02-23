〈「アソコの整形が一番痛かったかな」違法スカウトで“風俗漬け”になった24歳のGカップ女性が、60万円かけて性器を“きれいにした”本当の理由〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。スカウトの紹介で、歯科衛生士から風俗嬢になったアリサについて紹介する。（10回目に続く）



ソープランドなどで働く女性の多くがホスト好き

ホストにハマっている、アリサ。

風俗業界でよくいる、というか、もっとも多いタイプなのが、ホストにどっぷりハマっている女性だ。風俗で働いていてホストクラブに行くようになる場合もあれば、もともとホストクラブに通っていて店へのツケが払えなくなり、ホストからスカウトを紹介されたり、あるいはホストが直接ソープランドなどに取り次いだりする場合もある。

ソープランドの場合、毎日初対面の男性に会って裸で濃厚なサービスをし、時には嫌な思いもする。日給で10万円以上稼ぐ嬢も珍しくないが、ナチュラルなどの現役スカウトによると、ソープランドなどで働く女性の多くがホスト好きだという。

それは、仕事のストレスを紛らわすためという側面もあるし、ソープランドで稼いで多額のおカネを手にした結果、ホストクラブに行きやすくなるということもある。

「経験としても悪くないだろう」友人の誘いでホストクラブへ

アリサは専門学校を卒業後、歯科衛生士の仕事についていた。専門学校時代の同級生の友人に誘われてたまたま歌舞伎町のホストクラブに入店し、それをきっかけに、いつの間にか一人でも店に行くようになったという。最初は、むしろホストのような男はタイプではなく、友人に誘われた時もあまり乗り気ではなかった。ただ、仕事に少し疲れていたのと、まあ一回行くだけなら経験としても悪くないだろうと思った。

はじめての歌舞伎町。そしてはじめてのホストクラブ。一緒に行った友人のトモコは慣れていた。

接客をするホストは、10分おきくらいに入れ替わり、その都度名刺を渡しては話をしていく。4回目くらいについたホストが、妙にウマが合った。顔はそこまで美形ではなかったが、なぜか居心地がよかったのだ。アリサは、連絡先を交換した。

最初は2万円ほどだったが…月に使う金額はいつのまにか100万円超

そして、数日後、今度は自分一人だけで店に行ったのだった。これまで歌舞伎町に縁がなかったのに一人で店に行くなんて、自分でも少し驚いていた。でも、店で使う金額も2万円ほどだったし、歯科衛生士の給料でなんとかなった。

しかし徐々に店に通う回数が増えていく。担当のホストはしばらくすると店で高価なシャンパンをおろすことを要求しはじめた。月に使う金額はいつのまにか100万円を超えていた。

まだ、社会人1年目だったアリサが消費者金融で借りられる額は知れていた。

ここでアリサは、自分をホストクラブに誘った友人のトモコに相談をする。実は、トモコはかなりのホスト好き、いわゆるホス狂と言われるほどのめり込んでいた。そしてもう2年ほど前から、店に通う費用を捻出するために、風俗で働いていたのだ。

スカウトの紹介でデリヘルで働くことに

アリサは、稼げるバイトをしたいとトモコに相談し、スカウトを紹介された。そのスカウトは優次と名乗り、早口でこう言った。

「アリサちゃんは、何系の店で働きたいの？ 稼ぐんだったらソープかなあ。ヘルス、デリ。あと、地方の出稼ぎもできるよ」

まったくのはじめてだったし、それぞれがどんなシステムの店なのかも知らなかった。ただ、アリサは、性行為自体は学生時代から好きだったという。だから、親や友人にバレさえしなければ、風俗店で働くことにもそこまでの抵抗はなかった。

都内のデリバリーヘルスに決めた。デリだったら、出勤もある程度融通が利くし、店舗型に比べると顔バレするリスクも少ないと考えたという。

このときはまだ、歯科衛生士の仕事も続けていた。デリヘルは、仕事が終わってからの夜9時以降の時間帯に週3回ほどするくらいで、稼いだカネはほぼすべてホストクラブで使っていた。

担当と呼ばれる、お気に入りホストの璃音は、某大型有名店のキャストだった。ただ、そこの店ではホストの競争が激しく、璃音はトップ10にも入っていなかった。アリサが店に来て、璃音を指名するようになると、まだ歌舞伎町に擦れていないから、これはいい客になると思ったのかもしれない。

アリサにはすごく優しかったし、まだそこまで収入がなかったため、無理もさせなかった。ただその後の経緯を見ると、このときすでに巧妙な計算があったのかもしれないが。

〈「もう稼げればなんでもいい」ホストに月100万円貢ぐ歯科衛生士→仕事を辞めて九州の風俗店で出稼ぎ…違法スカウトで“風俗漬け”になった女性の末路〉へ続く

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））