映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』アクション監督＆プロデューサーが撮影秘話＆見どころ予告「お楽しみに（笑）」
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の「不死身の日記念！応援上映舞台挨拶ッ!!」イベントが23日、TOHOシネマズららぽーと富士見（埼玉県富士見市）で開催された。
【写真】『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』不死身の日記念イベント
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
出演は、山崎をはじめ、山田杏奈。その他、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら。
2月23日“不死身の日”に行われたイベントは、TOHOシネマズららぽーと富士見も全面協力のもと、まさかの「不死身コラボ」が実現。『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』にて、アクション監督を務めた和田三四郎氏と、全『ゴールデンカムイ』シリーズを担う、クレデウスの里吉優也プロデューサーが登壇し、『ゴールデンカムイ』シリーズのアクションシーンや、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の見どころを語った。
キャラクターのうちわを準備していたり、扮装をしていたりと、『ゴールデンカムイ』を愛するファンが集まり、イベントスタート。和田氏は、前作のアクション監督である下村勇二氏からの引き継ぎで今作のオファーを受けたときを振り返り、「他の作品を撮影していた時に、たまたま同じ撮影所にいて、下村さんから呼び出されたんです。大先輩からの呼び出しだったので怒られるかもと思いながら行くと、『網走監獄篇のアクション監督やらない？』と言われまして。驚きましたが、大尊敬している先輩からのお誘いだったので、ぜひぜひと受けることを決めました。とコメント。実は「連続ドラマＷ ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-」にもスタントとして参加していたという和田氏は、杉元（山崎）に強烈なタックルをするシーンでのスタントを担当していた。
1作目から撮影現場を見てきた里吉氏は、和田氏のアクション監督としてのすごさに関して、「内容が盛りだくさんのアクションシーンVコン（絵コンテ）が上がってくるので、本当に撮りきれるのかと不安でした。ただ現場が始まると（和田）三四郎さんがこだわりながらもやり切ってくれて、安心しました。」と語りました。和田氏は「最初に繋げた映像は、完成版の倍以上の長さになってしまい怒られました（笑）本編ではぎゅっと凝縮した形で皆さんにお届けしますので、より迫力のあるものになっていると思います。楽しみにしていただけたらうれしいです」と期待を示した。
また、1作目で印象的だったアクションについて聞かれると、「馬そりのシーンは下村さんのアクションの醍醐味であるダイナミックさが出ていて、映画を楽しんで作っているのが伝わり印象的でした」（和田氏）、「二〇三高地は本当に大変でした。ヒグマのアクションも完成形が見えない中で撮影し、雪山を転がったり水に入ったり、とにかく寒さとの闘いでした」（里吉氏）と撮影を振り返った。
網走監獄でのアクションについて、和田氏は「杉元の目的はアシリパ（※リ＝小文字）さんをお父さんに会わせることであって、彼にとって“敵”がいるわけではありません。だからこそ、どうして殴り合いになるのかという設定づくりが難しかったですが、とにかく前に、かち割って進む。それを阻むものと闘う。そういった時にどういう動き、アクションになるか。あとは杉元の拳は何より硬く重いというのを意識しました」と語り、前作からのキャラクター性を引き継ぎつつ、自分なりのアクションを作り込んだことを明かした。
撮影現場では、片桐健滋監督が「よーい、スタート！」と言ったあとに、和田氏が「気を付けてー」と全体に声をかけるのが印象的だったそうで、里吉氏が「緊張感が増すのか和らぐのか分からなかった（笑）」と振り返ると、和田氏は「『気を付けて』と言うと事故率が下がると聞いたので、撮影直前に言うようにしていましたが、直前過ぎて、片桐監督からも『今言うんですね』と言われていました（笑）」と理由を語った。
第七師団の個性豊かなキャラクターの描き方について聞かれると、「ファンの皆さんと同じくらい愛して作り込んでいます。コミックだと各キャラクターはそれぞれ1コマか2コマしか描かれていないと思いますが、それを想像で補いながら映像に仕上げていくのが大変でしたが、それぞれのキャラクターがしっかり立って、魅力的に仕上がっていると思いますのでお楽しみに（笑）」（和田氏）。
さらに、囚人役にはレジェンド級のアクションスタントマンも多数参加しており、「網走監獄の囚人役としては、凶悪な囚人たちが集まっているということで、若いスタントマンばかりだと重さが足りない思い、かつてヒーローの中の人として活躍されていた方々にも参加してもらいました。常にシーンの最前線にいて下さって、40年近くこの仕事を続けていて、まだアクションが好きでやっている氏というのが伝わってきて本当に嬉しかったですし、すごいと思いました」（和田氏）と裏話を披露。さらに、仮面ライダーマッハを演じていた稲葉友にとって大先輩である、仮面ライダー1号の中身を演じていたスタントマンも参加していたそうで、「稲葉さんは現場で会ってびっくりしていました（笑）」（和田氏）と語った。
また、杉元佐一を演じる山崎のアクションが見どころの本作。里吉氏は「山崎さんはとにかく身体能力が高い上に、それだけでなく、お芝居の瞬発力と集中力がすごいので、必ずこちらの想像を上回ってくれる。だからこそ現場で見ていて楽しいです。あとは筋肉がすごい。前回よりもパワーアップしているので、ぜひ見てほしいです」と絶賛。和田氏は「危険なアクションでも、『とりあえず一回やってみます』と現場に出ていってくれる。制限なく杉元のキャラクターをアクションの中でふくらますことが出来るので、一緒に作品を作るのが楽しいです。金塊を見つけるのが先か、中華統一が先か、楽しみですね！」と冗談も交えつつ、素晴らしさを賞賛した。
イベント後半には、不死身の日に前作の上映を観に集まったファンから直接質問を募集。「網走監獄以外でも多くのアクションシーンがあると思いますが、特にこだわったシーンはありますか？」という質問に、和田氏は「都丹のアクションシーンはとても楽しかったですね。杉本哲太さんがとても面白くチャーミングな方で、今回は渋くかっこいい役を演じているので見どころの多いシーンになっていると思います。盲目という設定でのアクションなので、目が見えていないように見せるための目線調整が難しく、やり直さねばならないことも多かったので印象に残るシーンです」と語った。
続いて「原作で好きなキャラクターとその理由を教えてください」という質問には、和田氏が「月島が好きですね。一見常識人のようですが、第七師団にいるということはきっと普通ではないんだろうな、というところが面白いです。アクションシーンでは僕の好きな月島の魅力が全開になるように作ったのでぜひ見てほしいです」と回答。里吉氏は「すべてのキャラクターが面白いしカッコイイので難しい質問ですが、杉元ですね。元々は梅ちゃんの目を治したいという思いから始まり、次第にアシリパ（※リ＝小文字）が真実に辿り着くのを見届けたいという思いに変わっていく。ずっと誰かのために闘い続ける“不死身”の杉元がとてもかっこいいと思います」と伝えた。
最後に、和田氏は「本日はご来場いただきありがとうございました。公開前にこんなに続編を楽しみにしてくださっている方に出会えて幸せです。めちゃくちゃ“不死身”満載で作ったので、ぜひお楽しみください。一回観た後に、応援上映とかで「わっしょい！」と盛り上がってほしいなと思います。ぜひ応援よろしくお願いします」とコメント。里吉は「今週末にはドラマ版の全9話を凝縮して金ローで放送します。既にみた方はもう一度、まだの方はこちらをぜひ見ていただいて、3月13日の公開日を楽しみにしてもらえればと思います。IMAX上映もありますし、何度でも劇場に足を運んでほしいです」と呼びかけた。
