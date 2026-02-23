〈「学生時代から性行為が好き」「毎日初対面の男性に裸でサービスを…」“ホス狂い”の女性歯科衛生士が、違法スカウトで“風俗漬け”になったワケ〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。スカウトの紹介で、歯科衛生士から風俗嬢になったアリサについて紹介する。（9回目から続く）



お気に入りホストからの提案で同棲

璃音と出会ってから1ヵ月が経った頃、一緒に住むことを提案された。アリサが振り返って言うには、「おそらく璃音にはまだカネ払いのいい太客がいなくて、自分が結構ハマっていたこともあって目を付けたのだろう」と。

同棲が始まるのとほぼ同じ頃、璃音はアリサに、店でもっとカネを使ってほしいと言い出した。すでにこの頃、月に100万円近く使っていたが、璃音は自分がランキング上位のナンバー入りを果たすには、まだまだ足りないという。アリサは、もうどっぷりと相手の言いなりになっていた。

「つい2ヵ月くらい前まではホスト初心者っていうか、友だちに連れられて初回で行ったばかりだったのに、いつのまにか一緒に住むまでになっていましたね。私は、昔からモテるタイプではなかったので、ホストに優しくされて、かなり舞い上がっていた部分もあったのでしょうね。

むこうも、仕事で私に接しているのはもちろん分かっていたんですけど、同棲までするっていうことは、特別扱いなのかなって解釈していました。でも、たぶん私があんまり免疫なかったので、おカネとれると思ってあっちがガンガン来たんだと思います」

昼間の仕事を辞め「もっと稼げる仕事」へ

璃音には、風俗店でアルバイトをしていることを、早い段階で打ち明けていたが、それについては特に嫌がる様子はなかった。むしろ、もっと売り上げに貢献してほしいと、ストレートに言うようになったという。

アリサは、デリヘルを紹介してくれたスカウトの優次に連絡を取った。

「ねえ、もっと稼げる仕事ないかな。昼間の仕事もやめるつもりだから、時間はけっこう調整できるよ」

「じゃあ、地方に出稼ぎ行く？」

優次はそう言った。

出稼ぎとは、地方のソープランドや温泉街のチョンの間のような店に1週間から2週間ほど働きに行くことをいう。最近では、「海外出稼ぎ」といって、アジア各国や欧米、中東などに売春に行くケースもある。

アリサは、歯科衛生士の仕事を辞め、実家や学生時代からの友人とも疎遠になっていった。おカネを稼げるだけ稼いで、璃音の店に行って使う──もうそれしか頭になかったという。

「1週間から10日ほど働いて、東京へ帰る」出稼ぎ

スカウトに提示された地方の出稼ぎ案件の中から、報酬の条件が一番よかった九州のあるソープランドに行くことを決めた。

同棲しているホストの璃音からは、LINEで「頑張ってきてね」とだけ連絡が来た。

「いま考えるとね、あの頃はもう稼げればなんでもいいかなって。スカウトにとっても、たぶん私は都合がいい存在だったんじゃないかな。SMクラブとかそういうのじゃなければNGはなかったし、ソープのほうがお店のスタッフもしっかりしていそうだったし、むしろ安心かなって思っちゃうくらいだったんですよね」

九州某県にあるソープランド。

都市部とは違う何とも言えない場末の雰囲気はあったが、店で働く人材の確保が難しいからか、スタッフはアリサにはよくしてくれた。1週間から10日ほど働いて、東京へ帰る。住まいは店から歩いて10分くらいのところにある安いアパートを店が借りてくれた。

一度の出稼ぎで100万円から150万円の稼ぎ

はじめての地方出稼ぎだったからなのか、担当のスカウトである優次からは、毎日LINEで連絡がきた。

「お疲れさまです。今日も頑張っていきましょう！」

多分、抱えている他の女の子にも送っているテンプレの文章だとは思ったが、知り合いが誰もいない土地で、ほんの少しではあるが心の支えになった。

一方で、ホストの璃音はというと、同棲相手が地方の風俗で働いていることを公には認めたくないのか、基本的にほとんど連絡は来なかった。

一度の出稼ぎで100万円から150万円にはなった。

スカウトとは妙な感じで分かり合えている

「スカウトはなんかね、恋愛感情はないんだけど、男友だちっぽくもあり、でもなんでも言える女友だちみたいな感じもあって。風俗で働いている話なんか、普通の友だちには絶対できないでしょ。でも、スカウトにだったら何でも言える感じかな。お互い、本心は言わないんだけどね……。妙な感じで分かり合えているっていうか。

私が風俗で働くことで、あっちにもおカネが入ることはもちろん分かっているんだけど、そんなのどうでもいいっていうかさ、別に何とも思わなくなったよ。変なこと言わずに、ちゃんといい店紹介してもらえれば、それでいいって感じかな。

恋愛感情？ それはないよ。スカウトに気持ちがいくことは、マジでない（笑）。だって、そういう目で見てないもん」

アリサは、ホストの璃音と1年近く同棲していたが、つい最近別れたという。スカウトの優次とは、たまにやり取りをして愚痴を聞いてもらっている。

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））