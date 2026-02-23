◇「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合 侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは23日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）を行い、打線が2安打と沈黙して0―4で敗れた。

9回に森下翔太外野手（阪神）が左翼線に二塁打を放った。9回2死一塁で、岩井のフォークを捉えて二塁まで激走した。8回まではソフトバンク投手陣の前に1安打に封じられていた。前日の試合では佐藤輝、森下、坂本が3人で11打点を挙げるなど13―3で大勝。この日の侍打線は5回まで無安打。6回に先頭のサポートメンバー・中山がチーム初安打となる左前打を放ったが、ソフトバンク投手陣に封じられた。

井端監督は「まったくタイミングがあっていないわけではないので、心配はしていないですし、スイング自体はしっかり振れていますので、たまたま結果が出なかったということだけですね」と淡々と振り返った。「（ソフトバンク投手陣は）高めのストレートというところには力があったと思いますし、メジャーの審判の方も若干、高めをとるということなので、その対策はこれからしていかないといけないと思います」とした。

投手陣については「ブルペンよりもバッターに対しての方がいいピッチャーが多かった。本番までに一つでも二つでも（状態を）あげてほしい。次からはバッターとか、駆け引きとかになってくる」と語った。

合宿中はさまざまな取り組みを行い、疲れもたまってくるところでもあるが、今後はコンディションも含めて総仕上げに入っていく。指揮官は「本番まであと4試合なので、4試合の中でピッチャーもバッターも最後の仕上げをして本番に臨めたら。名古屋いったら合流する人もいる。京セラで全員集まりますので、徐々に本番が近づいていると感じる」と表情を引き締めた。