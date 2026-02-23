犬が『夜鳴き』をする理由5つ 鳴き続ける心理や落ち着かせる方法まで
犬が夜鳴きをする理由
1.不安や寂しさから飼い主を呼んでいる
犬が夜鳴きをするのは、不安や寂しさから飼い主を呼んでいるためです。
本来であれば、犬は群れで行動をする動物ですので、ひとりきりになることに強い不安を感じます。とくに夜は周囲が静かになり、人の気配も感じにくく、孤独を感じやすくもなります。
飼い主は寝室で眠り、愛犬はリビングで眠るという場合では、不安や寂しさをより強く感じ、夜鳴きをしてしまうのです。
不安や寂しさによる夜鳴きは、子犬や保護犬によく見られます。
2.環境の変化によるストレスを感じている
犬が夜鳴きをするのは、環境の変化によるストレスを感じているためです。
引っ越しをしたばかりのとき、犬の家族が増えたとき、赤ちゃんが生まれたときなど、環境の変化によってストレスを感じ、夜鳴きをしてしまうことがあります。
些細な変化にも敏感でストレスを感じやすい犬の場合では、部屋の模様替えをしたこと、ケージやベッドの位置を変えたことでもストレスを感じ、夜鳴きをしてしまうことがあります。
3.運動不足によってエネルギーがあり余っている
犬が夜鳴きをするのは、運動不足によってエネルギーがあり余っているためです。
日中の運動量が不足してしまった犬は、エネルギーを持て余します。とくに若い犬の場合では、体力や元気や好奇心を持て余し、夜になっても興奮を抑えることができなくなることがあります。
夜鳴きは「体を動かしたいんだ！」という欲求のあらわれであり、物を噛んで破壊するなどの問題行動にも繋がることがあります。
4.要求と学習による夜鳴き
欲求と学習によって、犬が夜鳴きをすることがあります。鳴き続けたらお散歩に連れて行ってもらえた 鳴き続けたらおもちゃで遊んでもらえた 鳴き続けたらおやつがもらえた 鳴き続けたら飼い主のベッドで一緒に寝ることができた
夜遅い時間に「お散歩に行きたい！」と言って愛犬が鳴き続けたとき、鳴き止ませるためにお散歩に行ったことがあるのではないでしょうか。
何かを要求して夜鳴きをする愛犬に応えてしまうと、「鳴き続ければ応えてもらえる」と学習してしまい、また要求するために夜鳴きをするのです。
5.認知機能の低下
認知機能の低下によって、犬が夜鳴きをすることがあります。
シニア犬になると認知機能が低下し、昼夜の区別がつきにくくなることがあります。認知症になると、夜鳴きだけでなく、夜の徘徊も見られるようになります。
不安や混乱による夜鳴きであり、犬自身も強いストレスを感じています。
シニア犬になってから夜鳴きをするようになったなと感じられるときは、なるべく早く獣医師に相談しましょう。少しでも進行を遅らせることが大事です。
夜鳴きをする愛犬を落ち着かせる方法
日中に愛犬の心と体を満たしてあげることが大切です。欲求や不満があるままでは眠ることができず、夜鳴きの原因になりやすいためです。
夜鳴きをしても過剰に反応しないことが大切です。すぐに声をかけたり抱っこしたりして構うと、「鳴けば構ってもらえる」と学習してしまうため注意しましょう。
夜鳴きは絶対に叱ってはいけません。犬の不安や興奮を高めるばかりです。飼い主は、愛犬が安心して落ち着いて眠ることができる存在でいましょう。
まとめ
犬が夜鳴きをする理由を5つ解説しました。不安や寂しさから飼い主を呼んでいる 環境の変化によるストレスを感じている 運動不足によってエネルギーがあり余っている 要求と学習による夜鳴き 認知機能の低下
夜鳴きを止めさせるための即効性のある方法はないと言っても過言ではありません。日々の積み重ねが重要であり、愛犬の気持ちに寄り添った環境づくりや接し方の見直しをすることが大切です。
(獣医師監修：寺脇寛子)