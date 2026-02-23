3月3日は桃の節句ですが、家に飾るひな人形は時代に合わせて変化しています。今年のひな人形のトレンドを取材しました。

衣装は手描きの加賀友禅牛首紬の衣装も

桃の節句に、女の子の健やかな成長を願って飾られるひな人形。子供の厄を引き受けるお守りの役目があるといわれています。そんなひな人形も時代の移り変わりとともに変化が。

トレンドは「こだわりコンパクト」

金沢市内の人形店で今年のトレンドについて聞きました。

◇人形の堀川・西田依子店長…「今年のトレンドは、「こだわりコンパクト」になっております」

かつては豪華な七段飾りが多くの家で見られれましたが、核家族化や住宅環境の変化で、今では購入者の9割ほどが、おびなと、めびなのみの親王飾りを選ぶそうです。

また、洋室のインテリアにもなじむ、淡い色合いや木目調のデザインも人気です。

◇人形の堀川・西田依子店長…「従来の和室だけではなく、リビングや玄関など限られた空間に飾るお客様も多くいらっしゃいます。片付けても、1箱にまとまるということで、手軽にお雛祭りを楽しんでいただくことができます」

飾る時に限らず、収納する際も、場所をとらないものが好まれる傾向にあります。

ただ、コンパクトさが求められる一方で、人形や装飾へのこだわりは強まってます。石川の伝統工芸へのこだわりも

加賀水引の飾りや、山中塗、九谷焼のひな道具など伝統工芸を取り入れた豪華なセットもあります。

◇人形の堀川・西田依子店長…「せっかく石川にゆえんがあるお子様ですから、石川の伝統工芸を大事にしていただきたいという、親御さんの気持ちが表れていると思います」

大きく変わる「ひな人形の表情」

これまでは、ふっくらとした顔が一般的でしたが…

◇人形の堀川・西田依子店長…「こちらのひな人形ですが、先ほどと比べてかなりシュッとした顔立ちですよね」「近年人気なのが、こちらの少し細面の可愛い綺麗なお雛様の人形が若い方からは支持をいただいております」

好みの表情が購入の決め手になることもあるそうです。

◇人形の堀川・西田依子店長…「お人形も飾り方は変わっておりますけれ ど、お子様の成長を大切に祝いたいというお気持ちはずっと変わらないと思います」「家族みんなでお雛人形を囲んで楽しい時間を過ごしていただきたいと思っております」