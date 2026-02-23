「今日も出してくよー」久間田琳加、超ミニ丈で圧巻の美脚を披露！ 「世界一の美脚」「どタイプすぎる」
モデルの久間田琳加さんは2月22日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚が際立つ私服姿を披露しました。
この投稿にファンからは「めっちゃタイプなコーデ」「本当にスタイル良すぎる…」「横顔も美しすぎる」「世界一の美脚だ〜」「コーデもスポットもお顔もどタイプすぎる！」「りんか丈うらやましい」「りんか丈が似合うのはりんかだけ！」と称賛の声が寄せられています。
「りんか丈が似合うのはりんかだけ！」久間田さんは「今日も出してくよーー」とつづり、4枚の写真を投稿。ベージュのジャケットに黒い超ミニ丈スカート、白いソックスにスニーカーという私服姿で、圧巻の美脚が際立つ姿を披露しています。
