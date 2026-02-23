モデルの久間田琳加さんは2月22日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚が際立つ私服姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：久間田琳加さん公式Instagramより）

【写真】久間田琳加、圧巻の美脚を披露！

「りんか丈が似合うのはりんかだけ！」

久間田さんは「今日も出してくよーー」とつづり、4枚の写真を投稿。ベージュのジャケットに黒い超ミニ丈スカート、白いソックスにスニーカーという私服姿で、圧巻の美脚が際立つ姿を披露しています。

この投稿にファンからは「めっちゃタイプなコーデ」「本当にスタイル良すぎる…」「横顔も美しすぎる」「世界一の美脚だ〜」「コーデもスポットもお顔もどタイプすぎる！」「りんか丈うらやましい」「りんか丈が似合うのはりんかだけ！」と称賛の声が寄せられています。

「安定のりんか丈」

久間田さんの長い美脚が際立つ、膝上20センチ程の超ミニ丈ボトムスはファンの間で“りんか丈”と呼ばれ、Instagramのコメント欄でもたびたび登場しています。2025年12月の投稿でも“りんか丈”の冬私服姿に、ファンからは「私服りんか丈かわいい！」「やっぱ素敵なりんか丈」「安定のりんか丈」「りんか丈抜群に可愛いいいいいい」との声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)