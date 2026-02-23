【あす24日も臨時休業】東京スカイツリー、エレベーターの総点検「引き続き、調査を継続する必要がある」
東京スカイツリー（東京・墨田区）は23日、公式サイトを更新し、展望台エレベーターの総点検のため24日も臨時休業すると発表した。
【写真】トランプ大統領来日→東京スカイツリー・東京タワー・東京都庁が星条旗の色に
東京スカイツリーでは、22日午後8時15分ごろ、4階から天望デッキを結ぶエレベーター2基が運行途中で停止。そのうち1基では翌23日午前2時2分ごろまで約20人の来場者が閉じ込められた。体調不良やけが人はいなかったものの、長時間にわたり閉じ込められる状況となった。
運営する東武タワースカイツリーは「ご心労をおかけしてしまい、心よりお詫び申しあげます」と謝罪。23日に停止原因の調査を行ったが、引き続き調査が必要と判断し、24日も臨時休業としてエレベーターの総点検を継続するとした。
24日の入場チケット（前売券）を購入している来場者には払い戻しを実施。詳細は公式サイト内の案内で確認できる。
25日以降の営業については、状況が分かり次第、24日中に公式ホームページで知らせるとしている。
