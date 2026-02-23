¡Ú¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û¡Ö¤³¤ì¤¾¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤â Âç²ñ¤ò¼èºà¤Î¤³¤Ü¤ìÏÃ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ò»Ä¤·¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÅß¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ß¡¢¼¡¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥¢¥ë¥×¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤Î¶õµ¤´¶¤äÁª¼ê¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤Ï¤Û¤«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤Ü¤ìÏÃ¤ò¡£¶î¤±Â¤Ç¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é......¡£
¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë»°±ºÍþÍè¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ì¡¡photo by Sunao Noto / JMPA
£²·î£³Æü
¡¡Ä«Áá¤¯¥ß¥é¥Î¤Î¥Þ¥ë¥Ú¥ó¥µ¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢¼èºà¥Ñ¥¹¤òÍ¸ú²½¤¹¤ë¡£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÎÙ¤Ë¤ÏÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£º×¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£
¡¡¸á¸å¡¢¥È¥é¥à¤ò»È¤Ã¤Æ»ÔÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¥¹¥Õ¥©¥ë¥Ä¥§¥¹¥³¾ë¡¢¥É¥¥¥ª¡¼¥â¡¢¥¹¥«¥éºÂ¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤Ë½ä¤Ã¤¿¡£¹¾ì¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤Î³«ºÅÃÏ¤¬¥ß¥é¥Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¤Ç£·»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬......Ž¡
£²·î£¶Æü
¡¡¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¤Ç³«²ñ¼°¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£Ì¾¾Î¤¬°ìÄê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤òËÜµò¤Ë¤¹¤ëAC¥ß¥é¥ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬Ä®¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥ë¥Á¥ç¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¿Íµ¤¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÌîµå°Ê¾å¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥³¥Ã¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ï39¥Ú¡¼¥¸Ãæ29¥Ú¡¼¥¸¤¬¥«¥ë¥Á¥ç¤Ç¡¢¸ÞÎØ´Ø·¸¤Ï¤ï¤º¤«£³¥Ú¡¼¥¸¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤â¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¹½¿Þ¤ÏÏÄ¤Ê¤Û¤É¤À¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î·Ý½Ñ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë°ìËç¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë±é½Ð¤Ï¸«¤â¤Î¤Ç¡¢¸÷¤ä²»¤Î»È¤¤Êý¤Ïµ¤¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Áª¼êÆþ¾ì¤ÏÊÌ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î×¾ì´¶¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÁª¼êÃÄ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£²¤½£¤Ç¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿¯¹¶¤Ø¤Î·ù°´¶¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤¤¡£¡Ú¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¥³¡¼¥é¤Ç´¥ÇÕ¡Û
£²·î£¸Æü
¡¡¼èºà¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Û¥Æ¥ë¶á¤¯¤ò»¶ºö¡£¥ß¥é¥ÎºÇ¸Å¤Î¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ö¥í¡¼¥¸¥ç¶µ²ñ¤Ë¤ÏÆüÍË¤ÎÎéÇÒ¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Êº×¤¬²¿¤ä¤é¥Þ¥¤¥¯¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£Øò²ù¼¼¤òÄÁ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö²¿¤«¹ðÇò¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«Øò²ù¼¼¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èâ¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¡¢Ãæ¤ËÅô¤ê¤¬¤«¤¹¤«¤ËÅô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸·½Í¤À¤¬Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢£´À¤µª¤Ë¿ÀÅÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¸á¸å¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ËÃÏ²¼Å´¤Ç¹Ô¤¯¡£Áá¤á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤È¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¡Ö¥ß¥í¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥³¥¸¥ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Âç²ñ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥à¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇò¤¤¥ª¥³¥¸¥ç¤Ï¼é¤ê¿À¤Ê¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤è¡×¤È½÷ÀÅ¹°÷¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇä¤êÊ¸¶ç¤¬¤Ê¤ó¤À¤«²ø¤·¤¯¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ë¤Í¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·10Ê¬¸å¤Ë»×¤¤Ä¾¤·¤ÆºÆ¤ÓÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÇãÍß¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
£²·î12Æü
¡¡¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î郄ÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬¡¢£Ø¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¾²¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤à¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥«¡¼¥Æ¥ó¤â²¿¤â»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼²ñ¾ì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥È¥¤¥ì¤â¶á¤¤¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¾ÍÎ¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾²¤Ï¤¹¤°´¥¤¯¡×¡ÖÃ±½ã¤Ë°Â¾å¤¬¤ê¡×......¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¹½Â¤¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë·Á¼°¤À¡£¤¿¤À¤··ò¾ï¼Ô¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤ËÉÔÅÔ¹ç¤Ç¡¢郄ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¬¥é¥¹ÈÄ¤¬¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
£²·î16Æü
¡¡¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ø¡£¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÌ£¤ò¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥ê¡¼¥Î¡×¡Ê¾®¤µ¤¤¤Î¡Ë¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¡¢¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤¹¡£ÇéÇä¤ê¤Ç²Á³Ê¤Ï2.7¥æ¡¼¥í¡ÊÌó500±ß¡Ë¡£ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤á¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª À¸ÃÏ¤È¤¤¤¤¡¢¶ñ¤È¤¤¤¤¡¢¾Æ¤±¶ñ¹ç¤È¤¤¤¤¡£¤µ¤¹¤¬ËÜ¾ì¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤À¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¥ô¥£¥ó¥Á¤Î¡ØºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡Ù¤¬¿©Æ²¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥µ¥ó¥¿¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ç¥Ã¥ì¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¨¶µ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÇú·â¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤À¡£
¡¡Ìë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÉÔ³Ð¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÏÎòÂåÀ¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¿¼Ìë¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥³¡¼¥é¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³«¤±¡¢»°±ºÍþÍè¤È´¥ÇÕ¤·¡¢³é¤¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¤¢¤È¤ÎÈÕ»Á¤ÏÆÃÊÌ¤À¤í¤¦¡£¡¡¡Ú¹âÌÚÈþÈÁ¡Ö²òÊü´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬......¡×¡Û
£²·î19Æü
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢±þ±ç¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Âç²ñ¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸½¾ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿Áª¼ê¤Ø¤ÎÇ®¤¤·ãÎå¤À¤í¤¦¡£·è¤·¤ÆÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»üÈá¿¼¤¯¡¢¶¦´¶¤äÍ§°¦¤ËËþ¤Á¡¢¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Ï°°Õ¡¢Áþ°¡¢µõ±É¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë°ìÅ©¤Î¿¿¼Â¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£
¡¡£´ÈÖ¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¤¥¹¤Î¥¥ß¡¼¡¦¥ì¥Ý¥ó¥É¤Ï½÷Í¥Á³¤È¤·¤¿É÷ËÆ¤Ç¡¢º¸Íø¤¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤ó¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬£²ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¼ºÇÔ¤·¡¢µ¤Íî¤Á¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·´ÑµÒ¤Î·ãÎå¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»Â³¤±¤¿¡£¤³¤ì¤¾¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
£²·î22Æü
¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Î±ÇÁü¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁöÇÏÅô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç²ñ¼èºà¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤¬Èè¤ì¤¿Æ¬¤ËµîÍè¤¹¤ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÎÀï¤¤¤ÏÇ®¤«¤Ã¤¿¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡×Àï¤¦Âé¸ïÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦Æ®¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¸Ø¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÏÎØÅçÌ´³ð¡Ê¤æ¤á¤«¡ËÁª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É¹¾å¤Î³ÊÆ®µ»¤Ï¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç¡¢¸°»³Í¥¿¿¡¢º´Æ£½Ù¤¬Í¦Ìö¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¤È¤â¤Ë¾¡¤Á¼è¤ê¡¢»°±º²ÂÀ¸¤â¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥¢¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎµÕÅ¾¡¦¶â¤ÏÂç²ñ¤Î²Ú¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¤¬¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢17ºÐ¤Î¿·À±¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡¢20ºÐ¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤â£´°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢»þÂå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤âÌò¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ²±¤Ë»Ä¤ëÉ÷·Ê¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÄÌ»»10¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿郄ÌÚÈþÈÁ¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦²òÊü´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë²òÊü¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÈ½Äê¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Î´¶¾ð¤ä»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡¢¿É¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¾Êý¤Ç¤¹¤Í¡£Ê·°Ïµ¤¤ä¸ÀÍÕ¡¢°ì¸Ä°ì¸Ä¤òÂç»ö¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä......¡£