米国・ＭＬＷ（メジャー・リング・レスリング）の世界ミドル級王座を保持する新日本プロレスのＫＵＳＨＩＤＡ（４２）が２１日（日本時間２２日）、米アラスカ州アンカレッジを拠点とする団体「９０７ Ｐｒｏ Ｗｒｅｓｔｌｉｎｇ」で初防衛に成功した。

同団体によれば過去に日本人レスラーがアラスカで試合を行った例はなく、米本土の団体の王座戦が行われるのも極めて稀だという。何やら歴史的な一戦に臨んだＫＵＳＨＩＤＡは、アーロン・ウエストと激突した。

エキサイトする両者の戦いは、会場外になだれ込む破天荒な展開に…。マイナス１６℃の極寒のなか、上半身裸で一進一退の攻防を繰り広げる。ＫＵＳＨＩＤＡは氷上へのパイルドライバーで大ダメージを負いながらも、ホバーボードロックで反撃に転じていった。

最後は会場内のリングに戻り、バックトゥザフューチャー（スモールパッケージドライバー）でウエストから３カウントを奪取。米最北端の地にその名を刻んだＫＵＳＨＩＤＡは「アラスカにプロレスがあるなんて驚きでした。北極圏で自分を知ってる人がいて、新日本プロレスが大好きな人もいて、ちょっと信じられない体験でしたが、知名度の高さを会社はもっと誇っていいと思いました。氷の上でパイルドライバー、アラスカの洗礼を浴びました」と充実の表情で振り返った。なお今後は３月８日にフィリピン・マニラの現地団体ＦＰＷに参戦し、クアトロとの王座戦に臨む予定だ。