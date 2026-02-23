中日の5年目・鵜飼が右中間席最深部にオープン戦1号

中日の鵜飼航丞外野手が23日、沖縄・北谷で行われたロッテとのオープン戦で豪快な右中間ソロを放った。大砲候補の5年目に、ファンは「鵜飼バケモンやな。なんだあの飛距離」「今年こそ信じてるからな」と期待を高めた。

鵜飼は「6番・左翼」で先発出場。第1打席は左飛に倒れたが、3回の第2打席に遊撃内野安打をマーク。そして迎えた5回2死の第3打席だった。小野の低めの直球を捉えると、打球は逆方向に伸びて右中間席最深部に達した。

和製大砲と期待される26歳も、もう5年目を迎えた。昨季は2軍で7本塁打も、1軍では30試合で打率.189、0本塁打に沈んでおり、今季こそ殻を破ることが待たれている。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が「ロマン砲からの卒業」として映像を公開すると、「期待してええんか？」「今年のうーすけはガチ。やりそうな気配」「鵜飼ブレイクするんか？」「ついに覚醒の時！」「鵜飼くんも今年はほんまに楽しみ」「すばらしい！」と多くの反響があった。（Full-Count編集部）