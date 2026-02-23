AKB48メンバー、美肩＆美脚輝くミニワンピ姿で“猫ポーズ”「お人形さんみたい」「キュンキュンしちゃう」と悶絶の声
【モデルプレス＝2026/02/23】AKB48の佐藤綺星（さとう・あいり）が2月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのミニワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳AKB元センター「眼福すぎる」美脚スラリのミニワンピ姿
佐藤は「＃猫の日」のハッシュタグとともに「握手会2日目ありがとうございました！猫ポーズしかしないひと」とつづり、 丸めた手を顔の横に置く猫ポーズでのショットなど複数枚の写真を公開。白のオフショルダーミニワンピースを身につけており、肩のラインが露わになったデザインで、ミニ丈の裾からはスラリと伸びた美脚が際立っている。
この投稿には「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「オフショルが似合いすぎ」「キュンキュンしちゃう」「可愛すぎる猫ちゃん」「美脚に見惚れる」「眼福すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
