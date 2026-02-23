AKB48メンバー、美肩＆美脚輝くミニワンピ姿で“猫ポーズ”「お人形さんみたい」「キュンキュンしちゃう」と悶絶の声

AKB48メンバー、美肩＆美脚輝くミニワンピ姿で“猫ポーズ”「お人形さんみたい」「キュンキュンしちゃう」と悶絶の声