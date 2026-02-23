１９９６年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ふたりっこ」でデビューし、双子姉妹“マナカナ”の姉である女優の三倉茉奈が、４０歳の誕生日を迎えたことを報告した。

三倉は２３日、自身のインスタグラムを更新し「今日誕生日を迎え、４０歳になりました！」と報告し、赤ちゃんの頃の“マナカナ”のショットをアップ。「４０代に突入。楽しみです。双子を産んで育ててくれた母に感謝」と感謝の言葉をつづり、「佳奈もおめでとー！」と、タレントで妹の佳奈にも祝福メッセージを送った。これに対し佳奈も「茉奈おめでとー！４０代もよろしく」とコメントしており、２人の仲の良さをうかがわせている。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「４０代も頑張って」「初めてだんだんを観た４年前のあの時からずっと茉奈さんのファンでいられることが生きがいです」「お二人にとって素敵な一年でありますように」などの声が寄せられている。

プライベートでは１９年に一般男性と結婚し、２０年１２月に第１子女児の出産を発表。現在は１児の母だ。２０１５年には保育士資格を取得しており、「資格を持っているものの、今は姪（めい）っ子甥（おい）っ子の面倒を見たり、自分の子育てをする以外には生かしきれていないのが現状で。でも何か私に出来ることはないかなと。。模索中。いつか誰かの、お役に立てますように。何か機会がありまひたら、ぜひお声がけください」（原文ママ）と呼びかけた。