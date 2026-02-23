「下ケ戸」はなんて読む？ひらがな3文字の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「下ケ戸」はなんて読む？

「下ケ戸」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、千葉県の地名で、ひらがな3文字です。 いったい、「下ケ戸」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さげと」でした。 下ケ戸は、千葉県我孫子市に位置しています。 そんな我孫子市は、『暗夜行路』などで知られる小説家・志賀直哉氏をはじめとして、多くの文人に愛される憩いの郷です。 都心から電車に乗ればわずか35分で我孫子市を訪れることができるため、古き良き文化をめぐる歴史散策や、豊かな自然に触れたりするのもいいかもしれませんね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名事典』

・『我孫子市公式ウェブサイト』

ライター Ray WEB編集部