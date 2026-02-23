「下ケ戸」はなんて読む？ひらがな3文字の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「下ケ戸」はなんて読む？
「下ケ戸」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県の地名で、ひらがな3文字です。
いったい、「下ケ戸」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さげと」でした。
下ケ戸は、千葉県我孫子市に位置しています。
そんな我孫子市は、『暗夜行路』などで知られる小説家・志賀直哉氏をはじめとして、多くの文人に愛される憩いの郷です。
都心から電車に乗ればわずか35分で我孫子市を訪れることができるため、古き良き文化をめぐる歴史散策や、豊かな自然に触れたりするのもいいかもしれませんね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名事典』
・『我孫子市公式ウェブサイト』
ライター Ray WEB編集部