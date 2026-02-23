真矢さんの死去に師匠・そうる透「弟子になってくれてありがとう！」在りし日の2ショット添え「よく、頑張ったね！」

真矢さんの死去に師匠・そうる透「弟子になってくれてありがとう！」在りし日の2ショット添え「よく、頑張ったね！」