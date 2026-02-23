真矢さん

　ドラマーのそうる透（67）が23日、自身のXを更新。17日に亡くなったロックバンド・LUNA SEAの真矢さんにメッセージを送り、追悼した。

　真矢さんの師匠のそうるは「2月22日！よく、頑張ったね！もう！頑張んなくていいよ！ゆっくりしましょう！」と真矢さんとの2ショットとともにつづった。

　そして「真矢が、くれたアイデア、いまだ、付き人に受け継がれてるよ！弟子になってくれてありがとう！お疲れ様！」と真矢さんに感謝。「悲しくて、残念だ！」と結び、故人を偲んだ。