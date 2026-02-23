SOPHIAの松岡充さんが、56歳で急逝したロックバンド・LUNA SEAのドラマーである真矢さんの訃報を受け、自身のX（旧Twitter）を更新。故人を偲びました。

松岡さんは、

「まだ右も左も分からなかった頃、

あなたから教えていただいたこと、

が支えになりました。

ずっと忘れません。（原文のまま）」と、



真矢さんへの感謝の想いを綴りました。









そして、

「本当にお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。またいつか、どこかで、ゴルフしましょうね。ありがとうございました。」と、追悼の意を表明するとともに、早すぎる別れを惜しみました。



真矢さんは2020年にステージ4の大腸がん、2025年には脳腫瘍を公表。

懸命なリハビリを続け、今年3月のライブ復帰を目標に掲げていました。

しかし、2月17日午後に容体が急変。23日にバンドの公式サイトを通じて、56歳という若さで亡くなったことが発表されました。







【担当：芸能情報ステーション】