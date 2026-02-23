【忘れられない出産の記憶】妻が消えた！？変わり果てた姿に夫は【第17話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、陣痛に苦しむ妊婦さんを見守る夫さんに起こった一件です。
陣痛がはじまり、いよいよ産院へ。現在妻は陣痛＋吐き気＋異常な眠気の3コンボと奮闘中。寄り添うしかない夫さんはとても心配そうな様子です。
頼まれた買い物を済ませ妻のいる病室へ戻ると、妻の姿がどこにもない！！ いったいどこへ！？
夫「うわぁあぁ〜〜〜〜〜！？」
病室に響き渡る夫さんの叫び声。
……妻を探すため、病室備え付けのトイレのドアを開くと、床で気を失ったように爆睡する妻の姿があったのでした。陣痛の合間にトイレへ吐きにいった妻は、疲れと睡魔に襲われて寝落ちてしまったようです。これはヤバい、間違いなく絶叫案件です。夫さんにとって、トラウマ級に目に焼きついて離れない光景かもしれませんね。お疲れ様でした！
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
