日本舞踊家で女優の藤間爽子（31）が22日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身の転機について語った。

藤間は2009年に亡くなった紫派藤間流家元の初代の孫。21年2月に「三代目藤間紫」を襲名した。

この日は占い師・シウマ氏の鑑定を受けた。シウマ氏は藤間について「14歳で少し離れるとか別れというのが出てくる」と占い、藤間は「それは祖母が亡くなった年が14とかだったので。14歳は私の中でターニングポイントというか分岐点というか」と明かした。

「もともと小さい頃から、6歳の頃から日本舞踊を始めて、うちが日本舞踊をやっているうちだったので、習い事でずっとお稽古していたんですけど、祖母がいなくなって、継承するかどうかみたいな」と回顧した。

「将来を決めるというのが14ぐらいで言われたので」と続け、「その時は勢いで“やります！”とかって言ったんですけれど、役者の道をやりたいっていう思いが、ずっとどこかにあったけれど、おうちのことをしなくちゃいけないんだなあっていうのと、それのせめぎ合いというか。っていうのがずっともんもんとあったっていうのがその時期ですかね」と日本舞踊家となると決意したものの、女優の夢も捨てきれず、悩んでいたと振り返った。

シウマ氏は「ただ藤間さん自体はそこまで継承にこだわりなくて、自分らしく生きれればそれでいいなっていうのが本来の気質なんですよ。真面目さと、私が背負わなきゃいけないなっていう気持ちが強く出ているんで、なら両方やってしまえ！っていう。新しい場所を作ってしまってという発想が湧いているんで、21歳ぐらいで」とも鑑定。「ここ一気に変わり目なので、そこから動き出しが22歳」と続けた。

藤間は「そうです、凄い」と感激し、20歳まで女優をしない方向だったの指摘に「そうです。役者を始めたのは一応23、4歳ぐらいとは言っているんですけど、心に思ったのは21の時で実は。そこからちょっと動き出して、オーディション受けたりとか、行動に移したのが21の時ぐらいで」と打ち明けた。

「周りが就職活動とか将来のことを考えだす時期で。今やらないと手遅れだっていう限界を感じて始めたっていう感じですかね」とも話した。