AKB48下尾みう、グレー猫耳×ショーパンタイツ姿に反響「美脚すぎる」「天才的ビジュアル」
【モデルプレス＝2026/02/23】AKB48の下尾みうが2月22日、自身の公式Instagramを更新。猫耳姿を公開し、話題を集めている。
【写真】“おっぱい選抜”話題のAKBメンバー「美脚すぎる」猫耳×ショーパンタイツ姿
下尾は「握手会2日目もありがとうございました！うちの猫、パル君になるためにグレーの耳を探して グレーの猫ちゃんになりました」とつづり、グレーの猫耳カチューシャを着けた握手会での姿や当日のオフショットを複数枚投稿。ふわふわの猫耳にグレーのオフショルダーニット、引き締まった脚のラインがのぞく黒いショート丈ボトムスにタイツを合わせた姿で、しゃがみ込んでカメラを見上げたポーズを公開している。
この投稿には「猫みう可愛すぎる」「グレー似合う」「天才的ビジュアル」「美脚すぎる」「握手会お疲れ様」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆下尾みう、グレー猫耳ショット公開
◆下尾みうの投稿に反響
