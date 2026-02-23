アンガールズ山根、10歳長女作のパイナップル入りトロピカルピザ公開「生地から作ってるのすごい」「センス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が2月22日、自身のInstagramを更新。娘が作ったピザを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】1児の父・49歳芸人「色合いが美しい」10歳娘と生地から作ったピザ
山根は「娘とピザ生地の発酵待ち その間にドッグラン 最高の休日」とつづり、ピザ生地を発酵させている写真と屋外での愛犬の写真を公開。続く投稿では「完成 娘作のピザ トロピカル 最高」と添えて、焼く前と焼いた後のピザの写真も披露し、丸型に伸ばされた生地にソースやチーズ、ハム、ピーマン、パイナップルなど色とりどりの具材が綺麗にトッピングされた様子が収められている。
この投稿には「生地から作ってるのすごい」「オシャレな休日」「パイナップル入りいいですね」「娘さんセンス抜群」「愛がこもってる」「最高ですね」「トマトソースと具の色合いが美しい」などの反響が寄せられている。
山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆アンガールズ山根、長女作の“トロピカル”ピザ披露
◆アンガールズ山根の投稿に反響
