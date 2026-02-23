メ～テレ（名古屋テレビ）

3月1日に行われる愛知県稲沢市の「国府宮はだか祭」。奉納される「大鏡餅」の餅つきが、23日にありました。

「神男」に触れて厄を落とそうと、下帯姿の男たちが激しくもみ合いを繰り広げる「国府宮はだか祭」。

毎年、旧正月の13日に行われ、1200年以上の歴史を持つ行事。

今年は3月1日に開催されます。

開催まで1週間をきった23日午前6時から、「国府宮はだか祭」で奉納される大鏡餅づくりが行われました。

毎年、希望する自治体や町内会が奉納していて、今年は市政20周年を迎える北名古屋市が手をあげ、初めて担当します。

23日の餅つきには、北名古屋市奉賛会の会員や市民約2000人が参加しました。

Q.餅をついてみてどうでしたか？

「朝早くからいるが、だんだん人が増えていって、有名な祭りなんだなと感じた」（参加者）

今年の「神男」も参加

奉納される大鏡餅は、直径約2.5メートル、重さ約5トンほどと超巨大なもの。

大量の餅が必要で、餅つきも大変な重労働です。

うすを使って、ついた餅を巨大な型に集め、それぞれ棒で押し固め、すべて手作業で形にしていきます。

昼頃には、今年の「神男」に選ばれた愛知県一宮市の会社員・木村勇樹さん(26)も駆けつけました。

「儺追人、木村勇樹と申します。精いっぱい務めるので、どうぞよろしくお願いいたします」（木村さん）

神男も杵をふるって大鏡餅づくりを手伝います。

「(神男の)服装がすごく似合っていてかっこよかった。立派だった」（参加者）

大鏡餅は、飾りつけされた状態で、28日に国府宮に奉納されます。