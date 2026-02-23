連休明けは【恵みの雨】

連休最終日２３日（月）は各地で良く晴れましたが、２４日（火）の天気は「下り坂」で２５日（水）にかけて「まとまった雨」が降り、「恵みの雨」となりそうです。

、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。

【予報降水量】

２５日（水）までの予想される降水量のシミュレーションを見ると、多い所で

福岡県・佐賀県・長崎県などで ５０ミリから１００ミリ

また長崎県・佐賀県では １００ミリ以上 が予想されている地域があります。



雨シミュレーション２４日（月）～２８日（土）

２回、大雨の可能性があります。１回目は２４日（火）～２５日（水）、２回目は２７日（金）です。特に２７日（金）は送別会などでお帰りが遅くなる方は、注意しましょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

九州地方 各都市の週間予報（２４日（火）～ ３月２日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

２４日（火）から２７日（金）は「雨の予報」が多くなっています、また３月２日（月）は前線を伴った「低気圧」が西から近づくため「下り坂」に向かうでしょう。

