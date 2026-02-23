◆オープン戦 ヤクルト４―１広島（２３日・浦添）

キャンプの成果を試す最高の場面がやってきた。初回１死一塁。ヤクルト・山野太一投手が中村奨に投じたカウント２―２からの６球目。１２６キロの球が右打者の内角へゆっくりと落ちた。左腕は「あれはスプリットチェンジです」と説明。このキャンプでマスターしようとしてきた新球だった。

昨季までスプリット、チェンジアップといった落ちる変化球の操り方に苦労してきた。「被打率もすごく高かったので、そこを変えないと抑えられない」。伊藤２軍チーフ投手コーチらにアドバイスを仰いで握りを研究。「まっすぐと１３０キロぐらいの球速がいい関係性というか、ゾーンに行って落ちなくても最悪チェンジアップみたいになる。決め球でしっかり使っていきたい」とイメージを口にした。

この日最速となる１４５キロの速球にスプリットチェンジなどの変化球をまじえて緩急をつけて、３回を被安打２、４奪三振で無失点。２イニングを投げた１５日のロッテ練習試合と合わせ、２試合で５イニング無失点と好調を維持している。１７日にブルペンで２０２球を投げ込んだ左腕の頑張りに熱視線を送っていた池山監督も「２００球を超えるブルペンでの投球も、しっかり気持ちと自覚は十分、伝わってくる」と評価。先発ローテ入りへの期待はもちろん、このまま順調にステップを踏めば開幕投手の大役も視界に入ってくる。

昨季は自身最多の５勝をマーク。昨年の５月に結婚し、８月には第１子となる長女も誕生した。勝負の６年目。一気に大輪の花を咲かせる。