山形県民から寄せられた善意をもとに、地域の福祉活動などを支援する「山新放送愛の事業団」の今年度の援助・助成先を紹介します。1回目の23日は、高畠町の「もりの里茶の間ひなたぼっこ」です。



高畠町にある空き家を改装した交流スペース「もりの里茶の間ひなたぼっこ」。週に1回、地域住民の交流の場として利用されています。



交流の様子「魚ダメ！？あらいっぱい書いてる。アハハ」





利用者たちはこの日、野菜や果物の名前をあいうえお順に紙に書き込むゲームに挑戦していました。多くの単語を思い浮かべることで、脳の活性化につながるということです。利用者「難しい。考えられない」「難しい。考えるといざ書けと言われるとね」「もりの里茶の間ひなたぼっこ」は子どもから高齢者まで地域の誰もが気軽にふれあい、生きがいや仲間づくりができる場所を作ろうと2020年に設立されました。運営しているのは地域住民有志のボランティアです。もりの里茶の間ひなたぼっこ・御田 伸一 会長「普段 家にいてテレビに向かってぶつぶつ言っている。（集まると）話も弾んで楽しくて来てよかったという人がいっぱいいる」町民であれば200円を支払って誰でも参加できますが、平日の日中ということもあり、ほとんどの利用者は高齢者ということです。さらに追加で300円を支払えばスタッフが手作りしたお昼ご飯も楽しめます。利用者「お昼が楽しみで来る。家にいてしゃべる人もいないから」「すごくおいしいです。手作りで。いろいろな人とおしゃべりしてここに来るの楽しみなんです」2020年に設立したものの、新型コロナの感染拡大を防ぐため、当初はなかなか思うように活動ができなかったと御田さんは話します。もりの里茶の間ひなたぼっこ・御田 伸一 会長「やったりやらなかったりほとんど開店休業みたいな感じで実際に順調にできたのは3年くらい前から。ここに来ることで楽しくて楽しくて救われることがいっぱいあると思う」感染症の流行を乗り越え、「もりの里茶の間ひなたぼっこ」はこれからも地域住民の憩いの場としてあり続けます。