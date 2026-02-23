»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤Ë2°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤± Áá¤á¤ÎÅê¼ê¹¶Î¬¤Ë²ÝÂê ÃæÆü¡¦üâ¶¶¤¬2²óÌµ¼ºÅÀ¤È½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
¢£¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 µÜºê¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó 0¡Ý4 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
3·î5Æü¤ÎWBC³«Ëë¤Þ¤Ç10Æü¤ÈÇ÷¤ëÃæ¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡ËÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ºòµ¨ÆüËÜ°ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢0¡¼4¤Ç´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï郄¶¶¹¨ÅÍ¡Ê23¡¢ÃæÆü¡Ë¤¬2²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤È½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¹ñºÝÂç²ñÆÃÍ¤Î¾®¹ï¤ß¤Ê·ÑÅê¡¢½é¸«¤ÎÅê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î»î¹ç¤Ï5»î¹ç¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏºòÆü¤Î»î¹ç¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍ··â¼ê¤Ë¾®±à³¤ÅÍ¡Ê25¡¢¹Åç¡Ë¡¢Êá¼ê¤Ë¼ã·î·òÌð¡Ê30¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£½é²ó¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡¢ºå¿À¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÅê¼ê¤¬15ÉÃ°ÊÆâ¡¢Áö¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð18ÉÃ°ÊÆâ¤ËÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬´°Î»¤·¤Æ¤«¤é¼¡ÂÇ¼Ô¤Î½éµå¤Þ¤Ç¤Î30ÉÃ¤Î¤¦¤Á¡¢»Ä¤ê8ÉÃ¤Þ¤Ç¤ËÂÇÀÊ¤Ç¹½¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤Ï1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼Ä¸¶¶Á¡Ê19¡¢À¾Éð¡Ë¤Ï1²óÌµ¼ºÅÀ¡£Â³¤¤¤Æ¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡Ê26¡¢À¾Éð¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£3²ó¤Ë°æ¾åÊþÌé¡Ê23¡Ë¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê29¡Ë¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
3ÈÖ¼ê¡¦郄¶¶¤Ï4²ó¤ò¤ï¤º¤«9µå¡¢5²ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¾å¼ê¤¯¶î»È¤·¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê26¡Ë¡¢ÌÚÂ¼¸÷¡Ê25¡Ë¡¢ÅìÉÍµð¡Ê35¡Ë¤ÎÁ°¤Ë5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£2²ó°Ê¹ß¤Ï°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤»¤º¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£
6²ó¡¢¥¢¥ë¥á¥ó¥¿¡Ê21¡Ë¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¡Ê23¡¢µð¿Í¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¡£Â³¤¯¶áÆ£·ò²ð¡Ê32¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï½éµå¤òÂÇ¤Ã¤ÆÃæÈô¡¢¼þÅì±¦µþ¡Ê30¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï»°µå»°¿¶¡¢ËÒ½¨¸ç¡Ê27¡¢DeNA¡Ë¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£¤Ë·Ò¤°¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£
郄¶¶¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿ËÌ»³ÏË´ð¡Ê26¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎÌøÄ®Ã£¡Ê28¡Ë¡¢Â³¤¯ÀµÌÚÃÒÌé¡Ê26¡Ë¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë·ª¸¶¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£»°¿¶¤Ç1»à¤òÃ¥¤¦¤¬¡¢Ê»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£ËÌ»³¤Ï6²ó¡¢7²ó¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ2¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£
8²ó¤ÏÆ£¸¶ÂçæÆ¡Ê20¡Ë¤ËÂÐ¤·Ãæ»³¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢ÂåÂÇ¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê35¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¡¢¤³¤Î²ó¤âÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Æ£ÌøÇ·²ð¡Ê23¡¢¹Åç¡Ë¤¬½©¹Í¥¿Í¡Ê23¡Ë¤Ë3¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¡£
9²ó¤â´ä°æ½Ó²ð¡Ê24¡Ë¤ËÂÐ¤·ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÃÊÌÎý½¬¤Ç¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê29¡Ë¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢¤µ¤é¤ËÆ£Ê¿¾°¿¿¡Ê29¡Ë¤â1¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÈÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÂÇ·â¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ï¡Ö¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¿³È½¤Ï¹â¤á¤ò¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¼è¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿郄¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤¤µå¤È°¤¤µå¤¬¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÆ¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê1µåÌÜ¤«¤é¡¢¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢½éµå¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤¿¤ÈËþÂ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¿ÀÆàÀî,
µþ²¦Àþ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¾²ÃÈË¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÀÅ²¬,
ÂçÁ¥,
»ûÅÄ²°,
Ê©ÃÅ