LUNA SEAのギタリストであるINORANさんが、自身の公式X（旧Twitter）を更新し、17日に56歳で死去したドラマーの真矢さんへ向けた追悼のメッセージを投稿しました。



【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん 死去 】メンバー・INORANさんが追悼 「僕は、僕のやるべき事をいつも通りに」「今日のライブを、精一杯の想いで真ちゃんの為に、みんなの為に、playするからね！」



INORANさんは、生前の真矢さんが周りの人々を笑顔にすることや、楽しいことが大好きだった人柄を回顧しています。







INORANさんは、「真ちゃんは、みんなが笑顔になる事、楽しい事が大好きだったから…」と書き出し、悲しみの中にあっても、「僕は、僕のやるべき事をいつも通りに」と決意を新たにしています。







2020年からのステージ4の大腸がん、そして昨年の脳腫瘍という壮絶な闘病生活の中でも、真矢さんは最後まで「また必ず5人でステージに戻る」という再起を信じていました。







そして「今日のライブを、精一杯の想いで真ちゃんの為に、みんなの為に、playするからね！」と、亡き盟友とファンのために魂を込めた演奏を届けることを誓いました。



【担当：芸能情報ステーション】