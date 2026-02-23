フィギュアスケートのりくりゅうペアが相棒選びで同じものを選びました。

日本オリンピック委員会（JOC）は22日公式Xで動画を公開。ペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアへポケモンのぬいぐるみをプレゼントする様子が映されていました。

ピカチュウなど5体のぬいぐるみが並ぶ中選んで下さいと言われた木原選手は「マサラタウンから旅立つみたいな」三浦選手も「わかるわかる」と共感し、ゲームの主人公の気持ちでポケモンを選んでいきます。

木原選手が選んだのはイーブイ。すぐに三浦選手は「龍一くん絶対イーブイ選ぶと思った」と反応。

「イーブイって（いろんな種類に）進化するじゃないですか。無限の可能性がある。『可能性は無限大』と書かれたイーブイのシールをスーツケースに貼っているんですよ」と普段からイーブイを連れていることを明かしました。

そして、三浦選手は「被ってもいいんですか？私もイーブイでお願いします」と木原選手と同じくイーブイを選択。2人そろってイーブイを手に笑顔を浮かべました。