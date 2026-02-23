デリケートゾーンのケアに生理周期の気持ちに寄りそうパフュームも。ロフト行ったら手に取りたい「フェムケア」アイテム3つ

ロフトは、2026年1月13日から2月27日まで、「ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026」を開催中。"美と健康"をテーマにした商品が数多く登場しています。

今回は、1月に都内で行われた展示会の中から、ここ数年で注目されるようになったフェムケアアイテムをピックアップして紹介します。

デリケートなところをやさしくケア

フェムケアとは、Feminine（女性）とCare（お手入れ）を組み合わせた造語で、主にデリケートゾーンのお手入れなどで使われるワード。近年、様々なブランドやメーカーからフェムケアアイテムが登場しています。

数多くあるフェムケアアイテムの中から、デリケートゾーン用のソープやシート、パフュームを紹介していきます。

iroha インティメートウォッシュ フォームタイプ ローズブルームの香り

デリケートゾーン用の泡ソープ「iroha（イロハ） インティメートウォッシュ フォームタイプ」から、数量限定でローズの香りが登場しています。

デリケートゾーンの皮膚はまぶたよりも薄いといわれ、腕と比べて経皮吸収率が約42倍にもなるといわれている繊細な場所。

そんなデリケートゾーンをやさしく洗えるイロハの泡ソープは、弱酸性でお肌にやさしい仕様です。

乾燥や古い角質汚れなどによるくすみをケアする5種の成分（ナイアシンアミド、グルタチオン、3-O-エチルアスコルビン酸、ユキノシタエキス、メリアアザジラクタ葉エキス／保湿成分）を配合。

また、乾燥や肌荒れからお肌を守る10種の保湿成分（ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP、グリチルリチン酸2K、エーデルワイスエキス、ボタンエキス、ニガヨモギエキス）も配合されています。

ふわっとしたきめ細やかな泡で、肌への摩擦や刺激も少なく洗い上げることができます。

「ローズブルーム」は、3種のローズをベースに、ジャスミンやイランイランを加えた華やかな香りです。深みのあるローズの香りが、デリケートゾーンのケアを楽しい時間にしてくれそう。

150mlで、価格は1650円です。

トイレに流せるフェムケアシート

LUMERE BEAUTY フェムケアシート

デリケートゾーンは、ムレやおりものなどの様々な要因で不快感やニオイが気になることも......。

そんなときに使えるのがデリケートゾーン用のふき取りシート。LUMERE BEAUTY（ルメールビューティー）の「フェムケアシート」は、低刺激処方で肌をいたわりながら不快感やニオイをしっかりと取り去ってくれます（すべての人に皮膚刺激が発生しないということではありません）。

シートのサイズは15cm×20cmで、記者の手のひらより少し大きめ。やわらかく適度な厚みのあるシートは、しっかりとローションを含んでいます。

3種類のニオイケア成分（ローズマリー葉エキス、チャ葉エキス、カキタンニン）と、うるおい成分（レイシ子実体エキス）を配合しています。

使用後はそのままトイレに流せます。持ち運びもしやすいので、外出時でも使いやすいのは嬉しいポイントです。

すっきりとしたハーバルウッディの香り。レモンの香りも感じられ、心が落ち着くようなやさしい香りです。

10枚入りで価格は681円。

生理周期の"心のゆらぎ"に寄りそう心地よい香り

SINN PURETE マインドフル フレグランスフェムテックパフューム

生理周期の変化で、気分が沈みやすかったり、イライラしたり......。そんな心のゆらぎに寄りそうフレグランスがSINN PURETE（シンピュルテ）から登場しています。

・フェムテックパフューム Not Alone MP

オレンジの容器が晴れやかな「フェムテックパフューム Not Alone MP」は、気分が沈みやすい生理中のタイミングにぴったり。何かと憂鬱になりがちな生理中でも、心が落ち着くようなやすらぎを感じるような香りです。

トップノートは爽やかなベルガモットやレモンにクラリセージ、ローズマリーが心を穏やかに。ミドルノートのアールグレイとラベンダーがやさしく包み込み、ベースノートのムスクやアンバーの余韻が心地よさを感じさせます。

・フェムテックパフューム Bliss Flow LP

ブルーの容器の「フェムテックパフューム Bliss Flow LP」は、イライラしやすい生理前のタイミングにぴったりの香り。華やかなオーキッドに、甘さのあるバニラが心地よく香ります。

トップノートはベルガモットとレモンが爽やかに香り立ち、アクセントとなるグリーンで心を軽やかに。ミドルノートではオーキッド、フリージア、ジャスミンといった花々が豊かに香り、最後にバニラやウッディ、ムスクが柔らかく包み込みます。

「マインドフル フレグランスフェムテックパフューム」は、どちらも8mlで価格は各3481円です。

フェムケアアイテムを新たに取り入れてみたい人や興味のある人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ