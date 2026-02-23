疑ってもしんどいだけ、でも。夫の電話先から聞こえる女の声、やっぱり浮気してる？
「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？
子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。
しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。
夫の不倫発覚やママ友トラブルに巻き込まれたのをきっかけに、彼女も自身の改革を目指すようになっていきます。
※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。
■私の夫と浮気してるんだろ！
自分さえ我慢すれば……そんな気持ちで太郎君ママは自分の気持ちを押し殺してしまいます。本当のことを知るのが怖くて帰ってこない夫に電話もできず、悶々としたまま朝を迎えるのでした。
こんな時、あなただったら太郎君ママのように気持ちを押し殺して我慢するでしょうか？ それとも夫を正面から問い詰めますか？
