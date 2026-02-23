株価指数先物 【週間展望】―トランプ発言やエヌビディア決算がトリガーとなるか
今週の日経225先物は、外部環境の影響を受けやすい相場展開になりそうだ。前週末は720円安の5万6840円で終えたが、20日の米国市場で主要な株価指数が上昇するなか、ナイトセッションでは日中比290円高の5万7130円と5万7000円台を回復している。
米最高裁は20日、トランプ米大統領の相互関税など一連の関税を「違憲」と判断。20日の米国市場では関税政策が見直されることになれば、景気や企業業績にプラスになるとの期待が高まり、NYダウは一時300ドルあまり上昇する場面もみられた。しかし、トランプ大統領は21日、世界各国に発動を予定している新関税を10％から15％へ引き上げると表明しており、不確実性の高まりが警戒されやすい。
また、トランプ大統領はイランへの限定的な軍事攻撃の検討を表明。一方、イランは米国の攻撃回避へ新たな譲歩を提案しているほか、核問題をめぐる両国の協議が26日にも開催されると伝わっている。イラン情勢をめぐる地政学リスクが積極的な売買を手控えさせる要因になろう。一連の動向に関してトランプ大統領が自身のSNSでツイートする可能性もあり、その発言がトリガーとなって仕掛け的な売買が入りやすいとみておきたい。
今週は25日にエヌビディア とセールスフォース の決算が予定されている。エヌビディアは前週、メタ・プラットフォームズ との提携を拡大し、数百万個規模の先端AI（人工知能）半導体を供給する長期契約を結んだこともあり、決算が失望されることはなさそうだ。一方、AI進化の脅威論が再燃する可能性があるため、セールスフォースはその決算反応が注目されそうである。
米国ではソフトウエア関連債権が急落しており、レバレッジドローンの市場でデフォルト懸念が広がっている。オルタナティブ資産運用会社のブルー・アウル・キャピタル は先週、2023年以来の水準に下落しており、金融不安の高まりがメガバンクなどへ広がるリスクも警戒しておきたい。
前週の日経225先物は膠着感の強い展開となったが、上向きで推移するボリンジャーバンドの+1σ（5万6700円）と+2σ（5万8460円）のレンジ内での推移を継続し、週足の+2σ（5万7400円）水準での攻防となっていた。ただ、祝日取引で一時5万6470円辺りまで下げる場面もみられており、+1σ水準を割り込での推移が目立っている。グローベックスのNYダウ、ナスダック100先物は弱含みで推移しているため、週明けの米国市場の動向次第では+1σを明確に下抜けてくる可能性がある。
週足の+1σは5万5600円、+2σが5万8120円に切り上がってきており、オプション権利行使価格の5万5625円から5万8125円と広めのレンジを想定。まずは日足の+1σ水準での攻防を意識した押し目狙いのロング対応とし、5万6500円を明確に割り込んでくる局面では、5万6000円辺りを射程とした短期的なショートが強まりそうだ。一方で、5万6500円処で底堅さがみられるようであれば、+2σを意識したロング優位の展開を想定しておきたい。
外部要因の影響を見極めたいところであり、積極的にポジションを傾ける動きは限られるとみられ、スキャルピング中心のトレードになりやすい。トランプ大統領のSNSでのツイートなどがトリガーとなって一方向に大きく振れる場面では、その後のカバー狙いのトレードも一考であろう。
20日の米VIX指数は19.09（19日は20.23）に低下した。週間（13日は20.60）でも低下している。AIの進化が幅広い産業の事業機会を奪うとの懸念が重荷になるなか、17日には一時22.96まで上昇し、+2σ（21.57）突破から+3σ（23.41）が射程に入った。その後は20.00を挟んで攻防が続く形だったが、25日移動平均線（18.31）が上向きで推移しているため、これが支持線として機能するようだと、市場心理を神経質にさせそうである。