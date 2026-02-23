¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¡»³¼êÀþ¤ÇÃÔ´ÁÌÜ·â¢ªÈï³²½÷À¤òµß½Ð¡¡¶ÛÇ÷¤Î¾õ¶·ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤¶ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢»³¼êÀþ¼ÖÆâ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÃÔ´ÁÈï³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ð¤¿¤Ï¡¢2·î¤Î3Ï¢µÙÃæÆü¤ÎÁáÄ«¤ËÃÔ´Á¤òÌÜ·â¡£ÉÊÀî±Ø¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¼ã¤¤½÷À¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë40ÂåÈ¾¤Ð¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¡£°ì¸«¡¢ºÐ¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¼ê¤¬¡ÖÄ³¤Î±©²½¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´ËËý¤ÊÆ°¤¤Ç¡¢¿²Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ø¤ÈÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï½÷À¤¬Â¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¼ê¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï³Î¿®ÈÈ¤À¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤ï¤º¤«30ÉÃ¸å¡¢ÃËÀ¤ÏºÆ¤ÓÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤ò³«»Ï¡£¤ª¤Ð¤¿¤ÏÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛÇ÷¤¹¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¿¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¡ÃËÀ¤Ë¤È¤ó¤È¤ó¤·¤Æµ¯¤³¤·¡Ê¤¤Ã¤Èµ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ë¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤éÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥À¥á¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÀ¼¤Ï½Ð¤µ¤º¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ë¡×¡Ö¢½÷À¤Ë¤È¤ó¤È¤ó¤·¤Æµ¯¤³¤·¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµÓ¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡Ù¤ÈÃé¹ð¤·¤ÆÀÊ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡×¤Î2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢·ë¶É¢¤òÁªÂò¡£
¡¡¡Ö¸½¹ÔÈÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃí°Õ¤â¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÆ°¤¯ÃËÀ¤Î±¦¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤ÎµÓ¤Ë¿¨¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë½÷À¤Ë¤«¤±´ó¤ë¡£¥È¥ó¥È¥ó¡¢¤È½÷À¤Î¸ª¤òÃ¡¤¯¡£¡Ê¤½¤Î½Ö´ÖÃËÀ¤Î¼ê¤Ï¤Þ¤¿°ú¤Ã¹þ¤ó¤À¡£¤¢¤¡¡¢¡¢¡¢¡Ë½÷À¤Ï½Å¤¿¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ÆËÍ¤ò¸«¤ë¡£¡Ø¤ó¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ª¸µ¤Ç¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÎÙ¤ÎÊý¤ËµÓ¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¡Ù¤È¸À¤¦¤È½÷À¤Ï¡Ø¤¨¡©¡¢¡¢¡¢¡Êº¸¤ò¸«¤ë¡Ë¤¢¤Ã¡¢¤Ï¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù¤ÈÀÊ¡¢¼ÖÎ¾¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏµïÌ²¤ê¼Çµï¡©¤òÂ³¤±¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÂÐ±þ¤ò¾ÜºÙ¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ð¤¿¤Ï¤³¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¶ÃÔ´Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÃÔ´Á¡ª¥¢¥«¥ó¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£