¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃæ°æ°¡Èþ¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¿·¥¢¥¤¥É¥ëÃÂÀ¸¡×¤ÈÊóÆ»¡¡¡ÖË¨¤¨¡Á¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·ÆüµÊ¨ÆÃæ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½é¤Î¸ÞÎØ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¡Ë¤ò·è¤á¤ëµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢±éµ»¸å¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤·¤°¤µ¤ä¡¢ÆÀÅÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤Þ¤Ç£±£°ÉÃ´Ö¿¿´é¤Ç¶Å»ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤òÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£É½¾ð¤ËÊ¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îà°¡ÈþÀûÉ÷á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·Ï²ÂÎ°é¡×¤Ï¡ÖÃæ°æ°¡Èþ¤¬¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÃíÌÜ¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥¨¥¥·¥Ó¤Ç¤ÎÂ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¶¥µ»²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½÷»ÒÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤°áÁõ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î´ÑµÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò°ì½Ö¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£Èà½÷¤Ï·Ú¡¹¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥´¤ò¥Ò¥¸¤Ë¾è¤»¤ÆµÓ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ë´°àú¤Ê¥À¥ó¥¹¥à¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±£°£°ÅÀËþÅÀ¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤â¡ÖÃæ°æ°¡Èþ¤ÎÈ¿±þ¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖË¨¤¨¡Á¡×¡Ö¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë»Ñ¤Ç°ì½Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤â·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤Î¿ÍÊª¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£