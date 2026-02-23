ロッテの育成3位・杉山が代走で出場→初球に悠々三盗に成功

ロッテの育成ドラフト3位・杉山諒外野手が驚きの韋駄天ぶりを披露した。この日ロッテ2軍は宮崎県内でチェコ代表と練習試合。代走で出場した杉山は、初球でいきなりスタートを切り悠々三盗に成功した。タッチもできないほどの走塁に「これだけでも支配下の価値ある」「気付いたら三塁いるの強い」「速すぎるw」と話題を呼んでいる。

4回2死から二塁打を放った石川慎の代走で出場した22歳。ノーマークだったとは完璧なスタートを切り、凄まじい脚力であっという間に三塁を陥れた。解説のGG佐藤氏も「これは記憶しておきましょう。これはすごいぞ。この選手はいいですよ。何かありますよ。来るね。来ますね。もう恋しちゃった」と惚れ込むほど脚力だ。

愛知産業大三河高から愛知学院大を経て入団。中継内では、8歳上の姉が中京大中京、中京大、実業団で元短距離選手であること、4歳下の弟が愛知産業大三河高でインターハイに出場しているスプリンターであることが紹介された。これにはGG佐藤氏が「なんで一人だけ野球やってるんですか？」と疑問を投げかけるほどだ。

「パーソル パ・リーグTV」公式X（旧ツイッター）が映像を公開すると、「代走で登場して初球から三盗決めるとか速さだけじゃなくて度胸も凄い！」「本当にこのプレーだけでハート鷲掴みされたわ」「この選手は、大注目すぎる！ めっちゃ期待してしまう！」「この脚力は楽しみすぎる」「普通に荻野貴司1年目クラスの足の速さしてるよね」「スタート完璧やん素晴らしすぎ」「大きな戦力になりうる」と絶賛のコメントが並んだ。（Full-Count編集部）