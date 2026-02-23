「甘めアイテム挑戦しにくい、、」→【GU】の「ブラウンスカート」ならイケるかも♡

一見大人コーデに取り入れにくそうな、甘めデザインのスカート。落ち着いた色味ならトライしやすいかも。そこでおすすめしたいのが、ティアードデザインながらもブラウンカラーで可愛くなりすぎない【GU（ジーユー）】のスカート。軽やかな印象で、春コーデで活躍してくれそうです。

甘さと上品さを両立したティアードスカート

【GU】「ティアードフレアスカート」\2,990（税込）

一点投入でフェミニンなムードをまとえそうなティアードスカート。歩くたびふわっと揺れて、コーデのアクセントになりそうです。ブラウンなら、甘さ控えめに穿けるのが嬉しいポイント。裾にはほんのりと透け感があり、春らしい爽やかな着こなしを楽しめそう。ウエストはゴムと紐仕様になっているため、好みのフィット感に調節できます。

ジャケットと合わせてスポーツミックスに

ティアードスカートをスポーティーなジャケットと合わせてカジュアルに落とし込めば、シンプルなワンツーコーデでもサマ見えが狙えます。ジャケットは明るい色味をチョイスしコントラストをつけると、軽やかに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M