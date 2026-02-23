「公務員なんて大嫌い」「えっ」職業を言った瞬間、ママ友の態度が急変！『直球すぎる理由』に戸惑った日

公務員として働く知人。それを知ったママ友が、突然態度を急変させました。知人から聞いたエピソードを紹介します。

育休中

私は2人の子どもを持つ主婦です。



ずっと公務員として働いてきましたが、今は下の子の育休中。

上の子は保育園に通っており、下の子の育休中ではあるものの、継続して保育園に通うことが認められています。

園には送迎のタイミングが合い、よく話すAさんというママがいました。





気さくな性格のAさんは、誰にでも明るく声をかける人。私にも「おはようございます！」と、いつも元気に話しかけてくれていました。

ただ、Aさんはいつも小走りで忙しそう。ゆっくり話したことはなかったのです。

仕事の話に

子どもを保育園に送り届けた後のことです。



いつもは慌てて帰っていくAさんが、その日はのんびりと歩いていました。

「今日はお仕事お休みですか？」



思わずそう声をかけた私に、Aさんは「いえ、今日は始業が遅めで。いつもよりはゆっくり出来るんです」と答えました。

その流れから、話は互いの仕事のことに。



「市の職員をしています。今は育休をもらっていて」



そう私が話すと、Aさんは怪訝な顔を浮かべて「公務員ってことですか？」と聞いてきました。

「そうです」と私が答えると、Aさんはしかめっ面。



盛大なため息をついたあと、突然私を睨みつけたのです。