「公務員なんて大嫌い」「えっ」職業を言った瞬間、ママ友の態度が急変！『直球すぎる理由』に戸惑った日
公務員として働く知人。それを知ったママ友が、突然態度を急変させました。知人から聞いたエピソードを紹介します。
育休中
私は2人の子どもを持つ主婦です。
ずっと公務員として働いてきましたが、今は下の子の育休中。
上の子は保育園に通っており、下の子の育休中ではあるものの、継続して保育園に通うことが認められています。
園には送迎のタイミングが合い、よく話すAさんというママがいました。
私にも「おはようございます！」と、いつも元気に話しかけてくれていました。
ただ、Aさんはいつも小走りで忙しそう。ゆっくり話したことはなかったのです。
仕事の話に
子どもを保育園に送り届けた後のことです。
いつもは慌てて帰っていくAさんが、その日はのんびりと歩いていました。
「今日はお仕事お休みですか？」
思わずそう声をかけた私に、Aさんは「いえ、今日は始業が遅めで。いつもよりはゆっくり出来るんです」と答えました。
その流れから、話は互いの仕事のことに。
「市の職員をしています。今は育休をもらっていて」
そう私が話すと、Aさんは怪訝な顔を浮かべて「公務員ってことですか？」と聞いてきました。
「そうです」と私が答えると、Aさんはしかめっ面。
盛大なため息をついたあと、突然私を睨みつけたのです。